F1, Fernando Alonso scopre le carte sul futuro: spunta un’idea clamorosa

Il bicampione del mondo, Fernando Alonso, non ha nessuna intenzione di appendere il casco al chiodo. Ha rilanciato una proposta stuzzicante.

Fernando Alonso ha approcciato al campionato 2023 come un ragazzino desideroso di mettere in luce le sue qualità. Per un campione come lui si può, praticamente, definire una rinascita. Dopo l’addio al circus nel 2018 e l’esperienza agrodolce di due anni in Alpine, il #14 è tornato, stabilmente, a lottare per il podio. In pochi potevano immaginarsi un tale exploit nelle prime uscite sulla AMR23.

La verdona si è dimostrata una vettura sensazionale, un mix di diverse soluzioni vincenti dei vari top team. L’impronta decisiva è arrivata dall’ex Red Bull Racing, Dan Fallows, in grado di portare una delle idee che hanno reso grande la squadra austriaca. Pur in mancanza di un genio assoluto come Adrian Newey, l’ingegnere ha trasmesso all’AM una direzione molto chiara in termini di obiettivi da raggiungere, anche grazie ai capitali ingenti della famiglia Stroll.

L’arrivo, inoltre, di un campione in grado di sfruttare a pieno il potenziale della vettura ha fatto la differenza. Dopo due anni negativi con Sebastian Vettel, l’Aston Martin è stata in grado di avvalersi della potenza di fuoco dei capitali del boss canadese per gareggiare nella parte alta della griglia. Fernando ha ottenuto 3 podi nei primi 3 Gran Premi. Non male per un 41enne con all’attivo 100 piazzamenti sul podio in carriera.

Il meglio, probabilmente, deve ancora venire. La casa di Gaydon ha intenzione di massimare gli sforzi, puntando su una nuova factory che dovrebbe garantire un ulteriore step in avanti. Lottare con Red Bull Racing nel 2023 appare improbabile, come ha confessato anche l’asturiano, ma in futuro la squadra inglese potrebbe, stabilmente, correre per la conquista del mondiale.

L’idea di Fernando Alonso

Un pilota navigato come lo spagnolo sa, perfettamente, che i risultati potrebbero essere clamorosi e non ha alcuna voglia di pensare al ritiro. Non a caso ha firmato un biennale ma perché dovrebbe avere intenzione di mollare la presa? Nonostante l’età è in formissima e riesce ancora a divertirsi e a mettere in difficoltà i migliori piloti del circus.

“Verstappen è al top e guida meglio di tutti… cercheremo di non lasciarlo dominare fino al 2025 […] Abbiamo bisogno di un po’ di velocità per provarlo adesso. A proposito di Le Mans, andiamo molto d’accordo, manteniamo molti contatti e se corressi di nuovo, sarebbe molto bello averlo in pista, perché se passi alla sua macchina sarà nelle migliori mani”, ha confessato a Marca il #14.

“Futuro? Pensiamo che nel 2024 possiamo avere una scelta e nel 2025 possiamo avere anche un’altra scelta. Poi nel 2026 sarà un po’ un reset e non sai cosa può succedere. Attualmente, penso che nel 2023 non abbiamo possibilità, ma nemmeno il resto, perché la Red Bull ha un vantaggio molto difficile da colmare, ma nel 2024, visto il salto che abbiamo fatto questo inverno, potremmo farne un altro il prossimo inverno ed essere in grado di lottare per la Coppa del Mondo, quindi possiamo avere un po’ di ottimismo”, ha chiosato Alonso.