Valentino Rossi, lo scatto mai pubblicato del decimo mondiale: questa immagine farà male ai fan

Valentino Rossi è andato ad un passo dal decimo riconoscimento iridato in carriera. Nel 2015 è stato beffato da Jorge Lorenzo, con la complicità di Marc Marquez.

Valentino Rossi e Jorge Lorenzo sono stati le stelle della MotoGP per tantissimi anni. Nel team Yamaha i due si sono dati battaglia senza esclusioni di colpi, facendo saltare sul divano i fan. Hanno condiviso per anni il box, riuscendo anche a trovare un equilibrio in alcuni frangenti, riscrivendo il libro delle rivalità del Motorsport.

I due possono essere paragonati ad Ayrton Senna e Alain Prost della F1. Il cinque volte iridato spagnolo, sin dal suo debutto in top class, diede del filo da torcere al #46. Gli ultimi due mondiali di Rossi arrivarono con un Lorenzo ancora inesperto ad altissimi livelli. Dopo il trionfo del maiorchino il centauro di Tavullia comprese che avrebbe dovuto cambiare aria, avendo la chance di provare a vincere su tre moto diverse. La Ducati gli prestò il fianco ma il matrimonio fu infruttuoso.

Dopo un biennio avaro di soddisfazioni a Borgo Panigale, Vale tornò con convinzione su i suoi passi, rifirmando un accordo con la Yamaha. In molti lo ritenevano vecchio e incapace di ritornare a vincere, ma i detrattori furono smentiti nel 2015. La velocità pura del Dottore fu sostituita da una esperienza straordinaria, in grado di mettere in difficoltà i giovani della nuova generazione, tra cui il campione Marc Marquez.

Il problema per il Dottore fu proprio l’intromissione di Marc Marquez nella lotta al titolo tra i due centauri del team Yamaha. Lorenzo e Rossi arrivarono a giocarsi il titolo nelle ultime battute. Il centauro di Tavullia non avrebbe avuto problemi in Malesia, se solo il #93 della Honda non avesse provocato. Il #46 sbagliò, per frustrazioni, avendo un fallo di reazione, ma ad incominciare fu Marquez. Il nove volte iridato della Yamaha, spazientito dall’atteggiamento del Cabroncito, rifilò un colpo alla moto dello spagnolo.

La foto del decimo mondiale di Valentino Rossi

Valentino Rossi subì una penalità fortissima per l’ultima tappa a Valencia. Partì dall’ultima posizione della griglia e rimontò sino al quarto posto, ma nelle prime posizioni lo spagnolo della Honda scortò al traguardo Lorenzo, proteggendolo anche da eventuali attacchi di Pedrosa. Senza particolari giri di parole Marquez ha ammesso, anche di recente, che dopo quanto accaduto in Malesia decise di non correre rischi e di non attaccare Lorenzo.

Un pilota che ha sempre corso per la vittoria, quel giorno fece nascere sospetti su un possibile accordo tacito tra spagnoli. I veleni proseguirono per tutto l’inverno, rendendo il tifo in MotoGP una faida tra i fan di VR46 e quelli di MM93. Per Valentino Rossi il sogno di conquistare il decimo mondiale andò in frantumi. Nelle stagioni successive non ebbe più le possibilità di rilottare per la corona.

La classe regina divenne il terreno di caccia di Marc Marquez. Ai tempi i social media manager della MotoGP avevano, decisamente, più lavoro di oggi. Prepararono due grafiche dopo la tappa in Malesia, una nel caso a Valencia avesse vinto Rossi e l’altra nel caso in cui a festeggiare fosse stato il teammate. Lorenzo vinse il quinto mondiale della sua brillante carriera e l’immagine che state osservando in alto non fu mai pubblicata. Dopo anni è riemersa la copertina #Vale10.