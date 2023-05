Hyundai copia la Panda? Ecco il nuovo modello da 10mila euro

La casa coreana Hyundai ha preso spunto dalla Panda 4×4 per il suo ultimo modello. L’auto farà innamorare tutti per le sue linee all’avanguardia.

C’è chi ancora non ha superato l’assenza della Panda 4×4 dal listino attuale FIAT. Non è andata giù a coloro che hanno esigenze off-road, abitano in campagna o montagna oppure, semplicemente, ammiravano le prestazioni di un piccolo fuoristrada irrefrenabile. La FIAT ha riscritto alcune regole del mondo automobilistico a trazione integrale, ridicolizzando dei super SUV che, oltre al lusso, non riuscivano ad affrontare una banale salita sullo sterrato.

La Panda 4×4 ha fatto la storia sin dal 1983, ovvero da quando sulla prima serie furono introdotte delle migliorie tecniche che resero la piccola utilitaria famosa in ogni angolo della terra. Che si trattasse di neve, fango, sabbia o terreni accidentati la FIAT era riuscita a concepire una vettura facile da guidare, leggera e indistruttibile.

Su queste basi la Hyundai ha deciso di promuovere un progetto che ricorda in una veste più modaiola e moderna la vecchia Panda a trazione integrale permanente. Ovviamente i tempi sono cambiati, oggi hanno preso piede i SUV. Crossover e SUV, nel mercato attuale, rappresentano la scelta principale degli automobilisti. La Toyota, ad esempio, ha investito con grande visione sulla categoria dei SUV, riuscendo a ritagliarsi uno spazio sul mercato sempre maggiore.

L’anti Panda della Hyundai

Tutte le case asiatiche non sono rimaste a guardare, compresa la Hyundai che però ha puntato in passato su auto di ampie dimensioni. Le nuove generazioni, non solo a livello europeo, cercano vetture versatili che siano perfette per il traffico della città ma anche per delle gite fuoriporta. In questo contesto la nuova Hyundai Casper, codice AX-1, in omaggio allo skateboard inventato da Bobby “Casper” Boyden negli anni ’70, potrebbe sbancare.

Il piccolo SUV con delle dimensioni poco superiori a quelle di una citycar può fare al caso di molti. La vettura dal carattere minimalista può vantare su un abitacolo moderno. Presente un touchscreen per l’infotainment da 8 pollici con navigatore, collegamento bluetooth, riconoscimento vocale e Hyundai CarPlay. I sedili posteriori possono scorrere di 160 mm e reclinarsi fino a 39 gradi, ampliando notevolmente il piccolo bagagliaio.

Lunga solo 3.595 mm, largo 1.595 mm e alto 1.575 mm, la Casper ha un look bombato e robusto che riporta alla mente anche alcune piccole Jeep negli anni ‘80. I grandi fari a LED circolari le donano un look modernissimo, incastonati nella grande griglia centrale dell’avantreno. Le luci posteriori sono integrate con il lunotto, mentre i catarifrangenti rotondi richiamano allo stile della zona anteriore. La Casper è dotata di serie di 7 airbag, di cui uno tra guidatore e passeggero anteriore.

Date un’occhiata al video del canale YouTube CarTime. Tutti i concetti principali che hanno caratterizzato le auto a ruote alte negli ultimi anni e nei decenni precedenti sono stati inglobati nella Casper con l’obiettivo di diventare un must have per chi è alla ricerca di un’auto versatile ed economica. La gamma di motori nel mercato coreano prevede due motori a benzina a tre cilindri da 75 e 99 CV.