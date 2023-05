Mercedes, sapete chi costruisce i motori della Classe A? Assurdo, non è nemmeno un’azienda tedesca

La Mercedes Classe A è una delle più vendute dalla casa tedesca, anche se i prezzi sono elevati. Ecco chi fa i motori.

I prodotti di casa Mercedes sono sempre garanzia di bellezza, prestazioni e qualità, ed uno degli esempi più importanti da questo punto di vista è dato dalla Classe A, che negli ultimi anni ha assunto un design sempre più gradevole ed aggressivo, anche se i prezzi, e non poteva essere altrimenti, ne hanno risentito conoscendo una vera e propria impennata.

La serie che ha segnato uno step importante sul fronte della bellezza esteriore è la terza, vale a dire, la W176, entrata sul mercato nel 2012, ma il passo in avanti definitivo è avvenuto con la W177, svelata al Salone di Ginevra del 2018. Va detto che l’impostazione generale della carrozzeria ha dei tratti in comune con l’antenata, ma le novità non mancano di certo.

La vettura è infatti più grande, visti gli 11 centimetri in più che ha assunto in lunghezza, e nel 2019 è stata svelata una variante inedita, una sorta di berlina, ovvero la nuova Mercedes Classe A dotata della cosiddetta coda, ulteriormente allungata anche nel passo. Insomma, questo modello di passi avanti nel corso del tempo ne ha fatti tanti, ed ultimamente c’è stata un’altra rivoluzione.

Infatti, inizialmente i suoi motori erano di fabbricazione Renault, e la cosa è andata avanti per svariati anni a seguito di un accordo tra le parti. Nelle prossime righe, aggiornemo coloro che leggono sui propulsori attualmente montati dalla Classe A, ma anche dalla Classe B, che sono tornati ai vecchi tempi.

Mercedes, grosso cambiamento negli ultimi anni

Le Mercedes Classe A e B hanno, per anni, montato il motore 1.5 diesel della Renault, a seguito di un accordo tra le parti, ma negli ultimi tempi, qualcosa è cambiato. Infatti, la partnership tra la casa della Losanga e la Daimler si è esaurita visto l’arrivo di un nuovo motore 2.0 Diesel.

Si tratta di un propulsore da 116 cavalli, con una coppia massima aumentata da 260 a 280 Nm, che ha anche introdotto un nuovo cambio automatico a doppia frizione, con ben otto rapporti a disposizione di chi guida. In passato, invece, ne veniva utilizzato uno simile, che però era a sette marce.

I nuovi modelli di Classe A e B hanno risentito in maniera negativa di questa modifica per due fattori. Infatti, c’è stato un leggero aumento del prezzo, ma anche la prestazione, nonostante si tratti di un propulsore più spinto in termini di cilindrata, ne ha risentito. Infatti, per raggiungere i 100 km/h partendo da zero non sono più sufficienti 10 secondi, ma ne occorrono 10,5.

Anche le emissioni di CO2 del nuovo motore Mercedes sono aumentate, da 129 g/km a 147, e questo può essere un guaio non da poco considerando tutte le varie misure che sono state prese per limitare l’inquinamento atmosferico. Dunque, in futuro servirà fare sicuramente di più per evitare che queste auto vengano bandite dai centri urbani, cosa che rischia di accadere presto viste le ultime strette nelle grandi città italiane.