La consegna della Ferrari SF90 è un disastro: il botto è pauroso

La Ferrari SF90 Stradale è una delle Rosse più esclusive di quelle presenti sul mercato. Qui è accaduto un vero e proprio disastro.

Comprare una Ferrari è sempre simbolo di grande ricchezza, e c’è chi può permettersi anche i bolidi più costosi della casa di Maranello. La protagonista di questa sfortunata avventura è la splendida SF90 Stradale, un vero e proprio bolide che pare disegnato dal vento per via delle sue forme, e che contiene tecnologie davvero brillanti.

Si tratta di una vettura supersportiva ad alimentazione ibrida, che è stata immessa sul mercato nel 2019. Il motivo del nome e della data di uscita non sono affatto casuali, visto che questo modello fu realizzato per celebrare i novant’anni dalla nascita della Scuderia modenese, fondata dal Drake nel 1929, quando gestiva il reparto corse dell’Alfa Romeo.

La SF90 Stradale è la prima plug-in ibrida di serie prodotta dalla Ferrari, un modello che ha portato la casa italiana nel futuro del mondo dell’automotive. La spinta principale proviene da un motore V8 biturdo che sprigiona ben 780 cavalli, con una coppia massima di 800 Nm. Si tratta dell’otto cilindri del Cavallino più potente di tutti i tempi, e questa è già una garanzia di esclusività.

Sono ben tre i motori elettrici che sono stati inseriti a bordo, uno tra il motore termico ed il cambio e due sull’avantreno, e tutti e tre insieme tirano fuori la potenza di 220 cavalli. Sommandoli al motore termico, ne deriva una potenza totale di poco superiore ai 1000 cavalli, facendo della SF90 Stradale una belva difficilissima da domare.

La velocità massima, e non potrebbe essere altrimenti, è spaventosa e raggiunge i 340 km/h senza il minimo problema, ed impiega appena 2,5 secondi per raggiungere i 100 km/h partendo da ferma. Ce ne vogliono invece 6,5 per toccare i 200, dati che rendono bene l’idea di quanto sia pazzesco questo modello.

Per il 2023 è atteso il debutto della sua evoluzione, ovvero la SF90 Versione Speciale, che dovrebbe avere un peso ancor più ridotto, una sorta di S-Duct derivato dalla F1 sull’anteriore e tante altre novità. Insomma, parliamo di un vero e proprio missile, che sarà ancor più prestante nel nuovo modello. Qualche tempo fa, purtroppo, una SF90 Stradale è stata coinvolta in un clamoroso incidente, e la cosa incredibile è pensare che esso si è verificato mentre l’auto era spenta ed immobile.

Ferrari, ecco cosa è accaduto alla povera SF90 Stradale

Una Ferrari SF90 Stradale era stata ordinata da un ricco uomo in Brasile, e durante le fasi della consegna, è accaduto l’impensabile. Mentre il bolide del Cavallino veniva scaricato dal camion, infatti, la vettura è caduta, proprio come potrete vedere dal video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Bruce Garage- Enrico di Mauro“.

Secondo quelle che sono le informazioni che ci sono arrivate, pare che la Ferrari, per qualche strano miracolo, non si sia danneggiata nel fattaccio, ma è chiaro che al proprietario debba essere preso un infarto nel vedere queste immagini. A volte, quando si parla di bolidi di questo tipo, le accortezze non sono mai troppe.