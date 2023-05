Marquez, una ragazza gli ha rubato il cuore: lo scatto è inequivocabile

Marc Marquez è tornato in pista a Le Mans. Non è l’unica buona notizia per lui, dato che pare aver ritrovato l’amore.

Dopo la fine della relazione con la connazionale Lucia Rivera Romero, l’otto volte campione del mondo della Honda ha trascorso un lungo periodo da single. I guai fisici lo hanno perseguitato e il centauro di Cervera ha avuto bisogno di ritagliarsi molto tempo per sé, allo scopo di rimettersi in sesto in vista del 2023.

La stagione di Marc Marquez, però, è cominciato con un brutto infortunio alla mano destra a causa di un incidente avuto nella prima gara di Portimao. Il catalano ha centrato in pieno il pilota del team Aprilia RNF Miguel Oliveira, riportando le maggiori conseguenze dopo il tonfo nelle prime battute del Gran Premio di Portogallo.

All’inizio sembrava poter rientrare in pista per la gara di Austin, ma il centauro della Honda è stato costretto a saltare i round in Argentina, Stati Uniti e Spagna. La MotoGP in questa annata ha inaugurato le Sprint Race che determinano uno stravolgimento in classifica con la metà dei punti attribuiti nelle brevi corse del sabato.

I 12 punti conquistati da Marc Marquez sono arrivati tutti nelle Sprint Race a cui ha preso parte. Il terzo posto in Portogallo aveva riacceso le speranze dei fan, mentre nell’ultima Sprint francese il #93 ha chiuso al quinto posto. In gara, invece, Marc è stato protagonista, sino alle ultime battute, dovendosi arrendere nel duello con le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco, perdendo il controllo della sua RC 213V.

Un nuovo amore per Marc Marquez

Il centauro di Cervera oggi appare concentrato sulla sua sfera privata, dopo aver recuperato la piena forma fisica. Sui social è comparso uno scatto che ha messo in luce un magnifico anello sulla mano di Gemma Pinto. Il pilota ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con la sua mano intrecciata a quella della ragazza senza però aggiungere un tag né un commento.

In Spagna subito hanno individuato il nome della ragazza fortunata. Gemma è catalana e ha appena compiuto 26 anni. E’ laureata in pubblicità, relazioni pubbliche e marketing presso la facoltà di comunicazione e relazioni internazionali Ramon Lull di Barcellona. ha già conseguito un master in social media marketing e digital strategy.

Oltre a lavorare nel suo campo come PR manager per l’azienda Kream, Gemma Pinto è molto nota sui social per il suo stile da influencer. E’ già stata protagonista di diverse campagne pubblicitarie, mettendo in mostra il suo fisico da urlo con scatti che hanno attirato quasi 60.000 follower. La coppia è stata paparazzata in vacanza a Marrakesh.

La MotoGP tornerà protagonista al Mugello nel weekend del 9-11 giugno e per questo motivo il centauro della Honda sta ricaricando le batterie in vista nel ritorno in sella alla sua RC213V. Dopo la fine della relazione con la modella Lucia Rivera Romero, Marc Marquez aveva bisogno di una nuova fase. La figlia del torero Cayetano Rivera e della nota attrice Blanca Romero gli aveva spezzato il cuore. La relazione con Gemma potrebbe essere l’inizio di un percorso d’amore che potrebbe durare a lungo.