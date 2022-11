L’ex di Marquez come mamma l’ha fatta: gli scatti sono bollenti

Marc Marquez è uno dei più grandi piloti di questa generazione e ovviamente non fa parlare di sé solo in pista, ma anche nel mondo del gossip.

Parlare di Marc Marquez vuol dire avere a che fare con un mito e una leggenda assoluta del motociclismo, perché lo spagnolo rappresenta senza alcuna ombra di dubbio uno dei più grandi di sempre e nella sua storia ha avuto anche modo di poter trascorrere diversi anni felici con una delle donne più belle del mondo.

Ci sono tanti modi per poter entrare nella storia e nella leggenda assoluta, con Marc Marquez che indubbiamente è anche attualmente uno dei più grandi campioni dell’intero circus delle due ruote.

La MotoGP senza di lui si sente vuota e senza un campionissimo che le darebbe l’occasione di poter essere sempre di più conosciuta in tutto il mondo, con i suoi problemi alla spalla che non gli danno modo di completare una stagione da tre anni.

Dunque non è sicuramente il miglior periodo della vita lavorativo di Marc Marquez e anche dal punto di vista sentimentale non si può certo dire che il catalano sia stato eccessivamente baciato dalla fortuna.

Il ragazzo infatti era fidanzato con una delle donne più belle e incantevoli del mondo, ovvero la modella spagnola Lucia Rivera Romero, una ragazza che continua ancora oggi a lasciare tutti quanti a bocca aperta.

La sua bellezza infatti è sempre stata considerata unica, con lei che ha avuto modo di poter diventare in breve tempo una delle modelle maggiormente apprezzate in tutta la Spagna e l’Europa.

La loro storia è stata fondamentalmente molto breve, si parla infatti di solo un anno, ma nonostante questo ha dato modo a tutta la Spagna di poter spettegolare come mai prima.

Infatti stiamo parlando di due dei personaggi maggiormente in voga nel Paese iberico, con Marquez che è uno dei più grandi della storia delle due ruote, mentre Lucia Rivera Romero non soltanto è una modella sensazionale, ma allo stesso tempo anche la figlia di due volti noti nel mondo spagnolo.

Ricordiamo infatti come la Corrida sia ancora oggi uno degli eventi maggiormente seguiti in tutta la Spagna, dunque essere la figlia del torero Cayetano Rivera è motivo di grande vanto e onore, inoltre sua madre è la nota attrice Blanca Romero.

Insomma siamo stati di fronte a tutti gli effetti a quella che poteva essere definita la coppia del secolo per il mondo spagnolo, ma purtroppo la situazione è via via sfuggita di mano.

Marquez e Lucia Rivera Romero: la fine del loro amore

Purtroppo però la loro storia è tristemente finita indicativamente dopo un solo anno, non si è mai ben capito di chi fosse stata realmente la colpa, dato che i due sono passati dall’essere molto innamorati a non considerarsi più.

Quando l’amore finisce infatti c’è sempre da redistribuire le colpe da una parte e dall’altra, con Marquez che sicuramente avrà sofferto molto e non è un caso che da quel momento in poi la sua carriera sia crollata.

La stella Lucia Rivera Romero ha più volte dichiarato di non essere minimamente interessata se il suo ex amore in questo momento si possa vedere con qualche altra donna e ha più volte messo a tutti la pulce nell’orecchio.

Tempo fa dichiarò addirittura di non dare per nulla scontata la sua sessualità, ammiccando dunque a una possibile omosessualità che però sembra essere ben smentita dai fatti.

La bella Rivera Romero infatti è ormai da diverso tempo fidanzata con un altro sportivo, sempre spagnolo, ma di una disciplina diversa e soprattutto nemmeno lontanamente famoso e noto come Marquez.

Stiamo parlando infatti di Nacho Mendez, centrocampista dello Sporting Gijon, squadra che attualmente gioca mestamente in seconda divisione spagnola, dunque si può dire che il passo indietro è stato importante.

Non ci permetteremmo mai di criticare la scelta e le persone di Mendez e Marquez, ma indubbiamente per degli esterni che amano lo sport, paragonare i due è praticamente una bestemmia.

La bella modella però non dimentica di certo il suo lavoro, oltre che la sua voglia di poter viaggiare in tutto il mondo, infatti il suo profilo di Instagram continua sempre di più a essere amato e osannato.

Di sicuro non ha mai avuto il benché minimo problema a mostrare apertamente il suo corpo e allora anche in questi ultimi scatti capiamo perfettamente che cosa abbia attratto Marc Marquez.

Ora la vita dei due ha preso però due strade diverse e vedremo se nella sua vita il pilota riuscirà ad avere accanto a sé un’altra ragazza dal fascino celestiale come Lucia Rivera Romero, con Nacho Mendez che ringrazia il pilota per essersela lasciata scappare.