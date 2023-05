Ferrari, rose rosse per te: l’incredibile omaggio lascia senza fiato

Vi sono regali che per la loro unicità saranno sempre ricordati. In questo caso il video è diventato virale grazie all’esclusività di una Ferrari SF90 Stradale.

Prendete una delle Ferrari più performanti di sempre e trasformatela in un pacco regalo per San Valentino. Avevamo già visto una Rossa infiocchettata per un pensiero molto speciale, ma mai una vettura del Cavallino completamente ricoperta da rose rosse. In America succede di tutto e quando non si bada a spese, la creatività arriva a dei livelli inimmaginabili.

La base di partenze, del resto, è eccezionale. Il design della SF90 Stradale è stato progettato dal Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni. La prima ibrida plug-in della gloriosa storica del marchio modenese ha ereditato tutta l’esperienza acquisita dalla Scuderia nella categoria regina del Motorsport. Il passaggio alle supercar ibride sarebbe stato inevitabile con il know-how maturato dal 2014 in F1.

La SF90 Stradale si è fatta attendere. La vettura è stata lanciata nel 2019 per ricordare i 90 anni della Scuderia di Maranello. In quella stagione anche la monoposto di F1 era stata chiamata SF90, ma verrà ricordata per altro. La versione stradale presentava una potenza complessiva di 1000 cavalli, diventando la vettura del Cavallino più potente di sempre. Alle prestazione ci arriveremo, ma prima diamo uno sguardo alle caratteristiche principali dell’auto.

L’abitacolo a forma di bolla si trova in posizione avanzata, dando l’impressione di essere in una cabina di pilotaggio. La SF90 Stradale è bassissima e solo apparentemente sbilanciata sull’avantreno, avendo una geometria di due archi rampanti posteriori dello stesso colore della carrozzeria, creando un effetto ottico molto particolare. La larghezza ha reso il volume più elegante, ma è il retrotreno la zona più interessante con fari con una forma ad anelli luminosi quadrangolari.

Ferrari SF90 Stradale, un regalo molto speciale

La vettura è adatta alla pista con un motore infernale e un diffusore con architettura a trimarano che ingloba i terminali di scarico alti. Il classico V8 a benzina di Maranello continua a cantare (per fortuna) in combinazione con le batterie, arrivando sino ad una top speed di 340 km/h. In meno di 7 secondi questa Ferrari scatta da 0 a 200 km/h, ma può viaggiare per 25 km in modalità elettrica, alla velocità di crociera di 135 km/h.

La vettura è un mix tra una F1 e una supercar versatile perché, nonostante la potenza spropositata, può essere guidata a seconda delle proprie esigenze con l’e-Manettino per gestire la parte elettrica. L’elettronica è al top con il controllo di stabilità, il servosterzo elettrico torque vectoring e l’impianto frenante by-wire, senza collegamento meccanico tra pedale e pompa del freno.

Con gli optional giusti può oltrepassare la soglia del mezzo milione di euro. E’ un’auto per pochi privilegiati, ma a maggior ragione è da vere regine riceverla ricoperta da petali di rose rosse a San Valentino. Nel video YouTube caricato sul canale Supercar Blondie potrete apprezzare tutti i passaggi che hanno portato alla realizzazione del regalo dei sogni. Non è stato facile applicare tutti i petali, ma la sorpresa per la ragazza è incredibile. Le emozioni sono troppo forti e la protagonista, prima di mettersi alla guida, non riesce a trattenere le lacrime.