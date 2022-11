Ferrari, arriva una SF90 Versione Speciale? Eccola su strada (VIDEO)

La Ferrari sta preparando l’arrivo in pista di una SF90 Stradale rivista, che è stata spiata sulle strade pubbliche. Ecco come sta andando.

Nonostante i deludenti risultati sportivi, in casa Ferrari si lavora a spron battuto su tanti altri progetti entusiasmanti per i tifosi. Pochi giorni fa, in quel di Imola, è stata svelata al mondo la 499P, ovvero la prima Hypercar che competerà alla 24 ore di Le Mans e nel mondiale endurance, dando la caccia al successo assoluto alla maratona francese del centenario.

Questo programma ha subito scatenato la curiosità del pubblico di fede ferrarista, sin dal febbraio del 2021, mese in cui fu annunciata a tutti il ritorno a Le Mans del Cavallino. La presentazione e l’esibizione di Imola in livrea ufficiale è stata a dir poco entusiasmante, dal momento che questa vettura ha lasciato tutti senza fiato per la sua bellezza e le soluzioni adottate.

Confrontandola con la Toyota, la Porsche e la Peugeot, ovvero coloro che saranno le sue principali contendenti, si evince già un bel lavoro, anche se pensare di batterle al primo colpo considerando la loro esperienza nell’endurance non sarà affatto semplice. Tuttavia, la Ferrari ha preso seriamente la sfida, ma non è l’unica che sta affrontando in questo periodo.

Sul fronte dell’automotive è stato svelato poco fa il Suv Purosangue, che ad Imola è stato uno dei più attenzionati dai tifosi e dai media. A breve, tuttavia, potrebbe arrivare anche un altro modello, che si appresta a scatenare la passione dei fan per via della sua bellezza e del suo carattere sportivo.

Per le strade di Maranello è stata infatti avvistata una SF90 Stradale nella cosiddetta Versione Speciale, ovvero rivisitata rispetto a quella che uscì tre anni fa. L’auto originale fu lanciata nel 2019, ed il nome ricorda i novant’anni dalla nascita della Scuderia modenese, che durante i primi anni gareggiava con le Alfa Romeo.

La SF90 Stradale aveva lo stesso nome della monoposto di F1 di quell’anno, che con Charles Leclerc e Sebastian Vettel totalizzò soltanto tre vittorie a fronte di ben nove pole position, un ruolino di marcia simile a quello attuale. Il Cavallino, e questo va riconosciuto a tutti gli uomini di Maranello, sa sempre come far emozionare ogni appassionato, ed è ciò che è accaduto in questi giorni quando la SF90 Versione Speciale ha girato nel centro del paesino del modenese. Ovviamente, la livrea è ancora in versione camouflage, ma qualche dettaglio inizia ad intravedersi.

Ferrari, ecco la SF90 Versione Speciale spiata in strada

Stando a quanto riportato da varie testate, ma anche secondo il video postato in basso, la Ferrari che si vede nelle immagini è la nuova SF90 Versione Speciale, nome in codice F173SV. Uno dei più grandi cambiamenti rispetto alla versione uscita tre anni fa è il cofano, di chiara ispirazione 488 Pista, modello uscito qualche anno fa e dedicato ai piloti del programma Competizioni GT del Cavallino.

Infatti, dalle immagini si intravede quella sorta di foro nel cofano, e va detto che questa soluzione viene da molto lontano. Venne vista per la prima volta su una monoposto di F1, in particolare sulla F2008 di Kimi Raikkonen e Felipe Massa, portando notevoli vantaggi in termini aerodinamici, per poi essere bandito a fine stagione con il cambio dei regolamenti.

Con ogni probabilità, ci saranno grandi modifiche anche al posteriore, ovvero nelle soluzioni dei fanali posteriori, delle prese d’aria e del paraurti. Sotto i fari anteriori si possono immaginare alcune aperture, che hanno l’obiettivo di incanalare l’aria sotto alla scocca per aumentare l’effetto suolo.

Visti i nuovi regolamenti introdotti in F1 da questa stagione, è molto probabile che la Ferrari voglia iniziare a spostare qualche tecnologia anche sul fronte dell’automotive, per aumentare in maniera sempre più importante le sue prestazioni. Se vi state chiedendo quando sarà disponibile la nuova SF90 Stradale in Versione Speciale, dovete sapere che non c’è ancora una data precisa.

Per il momento sono solo voci, ma si parla della fine del 2023, ovvero tra oltre un anno. A Maranello, come potrete vedere dal video postato dal canale YouTube “Rons Rides“, stanno ancora girando con la vettura in livrea camouflage, per evitare di mostrare troppi dettagli ai curiosi ed anche alla concorrenza, che da una casa come quella modenese tenta sempre di carpire più segreti possibili.

Inutile dire che per questo gioiello ci sia grande attesa, ed è ovvio che questa vettura mantenga la tecnologia ibrida già vista tre anni fa, anche se ci saranno le dovute evoluzioni. Quando si avvicina il debutto di una nuova Rossa c’è sempre trepidazione, ma siamo sicuri che il Cavallino non deluderà le aspettative.