Questa mini Jeep sta facendo faville: la compri con 12mila euro

Le auto a ruote alte stanno spopolando. In arrivo tantissimi modelli che si ispirano a marchi storici come la Jeep. Date una occhiata a questo SUV.

Nonostante l’industria dell’Automotive sia in crisi a livello mondiale, le auto più vendute sono i SUV e i crossover. Sul mercato stanno spuntando modelli molto particolari che stanno conquistando le folle, andando al di là di preconcetto che un tempo avrebbero limitato il successo.

Tutte le case costruttrici, compresa la FIAT, si stanno buttando con decisione sulla realizzazione di SUV adatti alla città e a qualche gita fuoriporta. In questo segmento il marchio Jeep ha fatto scuola, avendo iniziato a produrre veicoli versatili già nel periodo della seconda Guerra Mondiale. Negli anni poi si sono evoluti fino a rappresentare un vero e proprio sogno per gli amanti dell’off-road.

Il marchio cinese Bajoun e il colosso General Motors hanno puntato sulla realizzazione di un piccolo crossover elettrico di cui si conoscono ancora poche informazioni tecniche. Ciò che è certo e che sarà equipaggiato da una batteria agli ioni di litio. Le dimensioni saranno adatte alle strade delle nostre latitudini. Dalle prime immagini la vettura sembra badare al sodo. Non aspettiamoci particolari lussi e adesso vi spiegheremo la ragione principale.

In arrivo la piccola ed economica Jeep

Il mercato dei SUV di lusso si sta espandendo sempre più, mentre di rado assistiamo al lancio di vetture pensate per il popolo. Non tutti, infatti, si possono permettere auto a ruote alte di una certa fattura. Dalla joint venture del colosso americano con il marchio cinese potrebbero nascere auto che andrebbero a rompere le uova nel paniere anche a tanti brand giapponesi.

Dalla foto potete osservare come le linee sono moderne e tendenzialmente ispirate alle Jeep del passato. Si tratta di un perfetto mini pick-up ad emissioni zero. Potrebbe trasformarsi, comodamente, in un’auto adatta a coloro che lavorano o semplicemente trasportano, con regolarità, nel bagagliaio oggetti o un cane. La show car ha già fatto il giro del mondo. Lo stile della carrozzeria del primo modello di Bajoun EV ha già garantito un impatto importante.

Il frontale è caratterizzato dai gruppi ottici di ultima generazione a led con degli elementi che garantiscono una notevole sicurezza in termini di visibilità. Il montante posteriore centrale presenta un nuovo cassone rispetto al modello precedente, ideale per i carichi di masse pesanti. Il portellone ha una ruota di scorta, ma alcune plastiche sembrano piuttosto leggere. I cerchioni son di piccoli dimensioni, ma proporzionato ad un telaio quasi da microcar.

In attesa di conoscere i dettagli prestazionali della Bajoun, secondo i primi rumor avrà un pacco batterie da 28,1 kilowatt che consentirà all’auto di percorrere 188 miglia con grande serenità. Ad aver attirato gli appassionati è il prezzo della mini Jeep che dovrebbe aggirarsi intorno ai 13.000 $ americani. Quindi con poco più di 12.000 € potrete portarvi a casa una piccola auto a ruote alte alla spina con caratteristiche che oggi non abbiamo sul nostro mercato.