Nuovo SUV FIAT spiato per le strade di Torino: il modello fa già impazzire tutti

L’hanno intercettata già in diverse location e, ormai, si aspetta solo l’ufficialità. La nuova FIAT 600 è pronta ad invadere il mercato, nelle sue varie declinazioni.

Con un leggero ritardo rispetto ai principali competitor, la FIAT ha scelto di addentrarsi nel variegato mondo della auto a ruote alte. La nuova 600 non ha nulla a che vedere con l’ultimo modello prodotto, provando ad esaltare il brand nella sfida tra gli Urban SUV.

Nel listino della casa del Lingotto non figurano più la Freemont e nemmeno la Sedici e la Panda 4X4. I vertici della FIAT, per questo motivo, hanno scelto di affiancare alla 500X un modello che è un mix tra un crossover e un SUV. Il marchio piemontese, facente parte del Gruppo Stellantis, può fare affidamento sulle vetture prodotte dalla Peugeot, dalla DS, dalla Opel e dagli brand. Alfa Romeo, ma anche Maserati hanno già puntato con decisione sulle auto a ruote a ruote alte.

Sul mercato sembrano vendersi, esclusivamente, SUV e crossover. Tutti li vogliano per godere di maggiore spazio. Si tratta di una scelta obbligata per chi ha famiglia e pretende un grande bagagliaio. Di fatto questi modelli hanno sostituito le station wagon. La prima 600 ha avuto un impatto sostanziale sugli italiani, avendo motorizzato un intero popolo. Bisogna risalire, infatti, al 1955 per il primo esemplare di 600. L’ultimo modello, prodotto dal 1998 sino al 2010, era una piccola utilitaria.

Da allora la FIAT ha fatto tantissima strada con vetture iconiche come la 500, la Panda, la Punto e altri modelli che hanno reso il brand popolare in ogni angolo della Terra. Lo stile bombato della prima vettura sarebbe confermato, in una nuova veste. Sul web è spuntata anche una nuova vettura a ruote alte FIAT che prenderebbe, invece, spunto dalle Mercedes e da altri brand teutonici. L’obiettivo della casa di Torino è allargare la gamma nei prossimi anni.

La nuova FIAT 600

Il B-SUV della casa piemontese dovrebbe essere prodotta nello stabilimento polacco di Tychy sulla piattaforma CMP, la stessa su cui viene costruita la Jeep Avenger. Il frontale riporta alla mente la 500X, mentre i passaruota e la linea laterale ricorda i modelli DS. Si è già vista sull’asfalto, in alcuni spot pubblicitari, come potete osservare nella foto in basso.

La Fiat 600, inoltre, avrà sistema elettrico da 156 cavalli con batteria 54 kilowatt, già usate su alcune auto Stellantis. Dovrebbe essere lanciato anche il motore 1.2 Puretech da 100 cavalli a benzina. Previsto anche un sistema ibrido. Il 1.2 turbo Mhev con 136 cavalli ha l’elettrificazione sul cambio doppia frizione sei marce. Il paraurti presenta al centro i radar degli Adas con degli inserti sui quali spiccano i fendinebbia. Camuffata è stata vista in giro, come potete osservare sul canale YouTube RonsRides.

L’auto ricorda molto una 500e in versione maggiorata. Le ruote sono di dimensioni grosse e ha un buon margine da terra. Circa il prezzo di lancio, confrontandola con Jeep Avenger, dovrebbe partire da meno di 24.000 euro per la versione endotermica a benzina e da circa 35.000 euro per l’EV. Il comfort è massimo per i passeggeri. La vettura è adatta alle famiglie che sognano gite in montagna nella massima libertà.