Ferrari Purosangue, una versione tuning fa impazzire il web: mai vista una roba così

Le Ferrari Purosangue stanno andando a ruba tra chi può permettersele. Ecco un tuning speciale per chi la vuole elaborare.

Una delle Ferrari che hanno avuto il maggior impatto sulla storia del costruttore è sicuramente il Suv Purosangue, che sta facendo segnare dei numeri da record, nonostante un prezzo di listino che sfiora i 400 mila euro. Si tratta di una delle Rosse più costose della gamma, ma c’è chi non ha atteso per acquistarla.

La produzione è stata garantita sino al 2028, ma per chi l’ha appena ordinata ci sono attese di anni, visto che si parla di consegne che non verranno effettuate prima del 2026. La Ferrari ha fatto davvero centro, e per chi vuole un Purosangue ancor più estremo, c’è ora un nuovo pacchetto tuning imperdibile.

Ferrari, ecco come cambia il Suv Purosangue

La Ferrari Purosangue fa segnare numeri da record, e sono già molti i pacchetti evolutivi che sono stati svelati in questi mesi successivi alla sua presentazione. Alcuni render di un’evoluzione davvero spaziale sono stati svelati in questi giorni da Carlex Design, come questo qui postato, ed alcune altre immagini le potete trovare nel video postato in basso, pubblicato sul canale YouTube “Rons Rides“.

Carlex ha aggiunti dei cerchi in lega a razze da 23” di diametro, con dei copricerchi centrali a dir poco stupendi, di colore verde. Esso è il colore da corsa del Regno Unito, quello che colorava le vetture da corsa agli albori del motorsport che provenivano da quel paese. Un tocco vintage davvero molto gradevole su questo mostro della strada.

Anche a bordo possiamo trovare una chiara alternanza tra il Green British Racing ed il colore bianco perla, così come sulla carrozzeria, anche se qui il bianco diventa quasi argentato. Tornando all’abitacolo, troviamo dei sedili con la pelle forata, dando un senso di brillantezza prima sconosciuto.

Come dicevamo, anche la colorazione si rifà allo stile dei cerchi e degli interni, con la parte più bassa delle fiancate che acquisisce il colore bianco, mentre quella superiore prende il colore verde, che viene poi riproposto anche sul cofano anteriore, così come su quello posteriore, in un’alternanza che aumenta l’aggressività di questa splendida Ferrari.

Non ci sono novità per quello che riguarda il portentoso motore V12, che continuerà a sprigionare i suoi 725 cavalli di potenza massima. Il prezzo del pacchetto è comunque elevatissimo, ma considerando tutte le novità di cui vi abbiamo parlato, era impossibile pensare che avesse un costo ridotto.

I cerchi in lega, tanto per darvi un’idea, costano ben 12 mila euro, mentre la verniciatura dell’abitacolo costa ben 16.500 euro. La mole di lavoro per cambiarli nella loro totalità porta via almeno una ventina di giorni di tempo, che giustamente devono essere ben ripagati da chi commissiona questo intervento di tuning.

Il prezzo totale, se si vuole cambiare sia il colore della carrozzeria, che gli interni che i cerchi, è pari a ben 61.275 euro, da sommare ai 385 mila, che è il prezzo di listino del Suv Purosangue in versione base. La cifra è a dir poco spaventosa, ma c’è da dire che chi può permettersela non resterà affatto deluso da questo lavoro.