F1, GP Emilia Romagna 2023: Orari TV e streaming su Sky e TV8

Il circus della F1 si sposta in Emilia Romagna per il sesto appuntamento della stagione. Lo scorso anno la Ferrari ha deluso le aspettative.

La Formula 1 riaccenderà i motori per un trittico di gare al cardiopalma. Italia, Monaco e Spagna di fila metteranno, probabilmente, la pietra tombale sulla stagione 2023. Per le inseguitrici della Red Bull Racing rappresenta l’ultima occasione utile per provare ad accorciare il gap. Si prevedono importanti novità tecniche sulla Ferrari e sulla Mercedes nel disperato tentativo di frenare la cavalcata della RB19.

Sin qua la vettura austriaca ha vinto tutti i Gran Premi disputati in stagione. Tre gare le ha portate a casa Max Verstappen, mentre due le ha vinte Sergio Perez. Per gli avversari sono rimasti solo gli avanzi. Fernando Alonso è stato il più lesto a sfruttare l’occasione, riuscendo ad occupare in quattro occasioni il terzo gradino del podio. L’unica volta che lo ha mancato è stato grazie ad una super performance di Charles Leclerc in Azerbaijan.

I tifosi italiani sperano in un miracolo sportivo, ma Charles Leclerc e Carlos Sainz non partono con i favori del pronostico. Lo scorso anno la corsa è andata male per entrambi. Carlos si ritirò dopo pochi metri, a causa di un incidente con Daniel Ricciardo. Lo spagnolo terminò nella ghiaia al Tamburello dopo un contatto con la McLaren dell’australiano e fu costretto ad alzare bandiera bianca.

Dopo i successi in Bahrain e Australia, invece, i fan della Rossa si aspettavano un Leclerc in grande spolvero. Charles tradì le attese, compiendo uno dei pochi errori della sua annata. Nel tentativo di evitare una sanguinosa doppietta Red Bull Racing in casa, tentò di forzare il ritmo per strappare la seconda piazza. CL16 commise un errore, finendo in testacoda nella parte conclusiva della GP dell’Emilia Romagna. Chiuse la gara al quinto posto, consegnando di fatto la medaglia di bronzo a Lando Norris.

F1, il favorito ad Imola

Il numero 1 della Red Bull Racing vorrà trovare la giusta continuità, aprendo un gap importante su Sergio Perez. Quest’ultimo è, saldamente, secondo a soli a 14 punti da Max Verstappen.

Il messicano proverà a pareggiare le vittorie in stagione. Il tracciato di Imola riporta alla mente degli appassionati della Ferrari al magico periodo di Michael Schumacher e anche al tragico epilogo di Ayrton Senna. Il circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari misura 4909 metri e si percorre in senso antiorario, con 12 curve a sinistra e 9 a destra.

GP Emilia Romagna: orari diretta TV e streaming

Il round di Imola 2023 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1, mentre per la live streaming saranno a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Ecco gli orari:

Venerdì 19 maggio

Prove libere 1

Ore 13:30 – 14:30 su SKY Sport F1

Prove libere 2

Ore 17:00 – 18:00 su SKY Sport F1

Sabato 20 maggio

Prove libere 3

Ore 12:30 – 13:30 su SKY Sport F1

Qualifiche

Ore 16:00 – 17:00 su SKY Sport F1

Domenica 21 maggio

Gara

Ore 15:00 su SKY Sport F1

Orari TV GP Miami TV8

Sia le qualifiche che la gara domenicale saranno trasmesse in diretta su TV8.