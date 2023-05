F1, speranza per Ferrari e Mercedes: annunciata la novità che può cambiare tutto

Il fornitore unico degli pneumatici di F1 introdurrà una nuova mescola a partire dal prossimo Gran Premio di Gran Bretagna. Potrebbe essere una svolta.

Il campionato 2023 è risultato, sin qui, molto scontato. Non vi sono particolari variabili, nemmeno a livello di novità tecniche delle monoposto. Se non siete dei tifosi della Red Bull Racing, difficilmente, potrete osservare in pista delle battaglie accese per la vittoria. Solo Max Verstappen e Sergio Perez hanno la possibilità di salire sul primo gradino del podio.

E’ troppo ampio il divario con gli altri top team. Salvo avarie tecniche o sciagure difficili da prevedere sarà una lotta interna tra gli alfieri del team austriaco. Per i fan della Ferrari e degli altri team si tratta di una sciagura. Dopo il ciclo tecnico ibrido dominato dalla Mercedes, è iniziato quello targato Red Bull Racing. I team hanno iniziato a portare degli sviluppi, ma sono serviti a poco. Nell’ultima tappa in Florida, nonostante la partenza dalla nona casella, in 15 giri Max era già secondo, alle spalle del suo teammate.

Impostando un ritmo costante sulle gomme hard, l’olandese ha asfaltato la concorrenza, Perez incluso. In un panorama così piatto, la Pirelli interverrà per introdurre pneumatici più resistenti in tempo per la gara di Silverstone a luglio. Le auto 2023 hanno guadagnato carico aerodinamico, come abbiamo potuto osservare anche a Miami. Tuttavia i risultati della Ferrari, a livello di performance, non sono risultati al passo con la RB19, ma anche della W14 e della AMR23.

La mossa della Pirelli potrebbe garantire una piccola svolta, mentre è accertato che non è stato fatto per motivi di sicurezza. Le mescole dei nuovi pneumatici saranno identiche sul piano estetico a quelle attualmente in uso, anche perché già da mesi la casa milanese è attenta ad analizzare i guadagni che i team stanno ottenendo con le loro vetture. I livelli di carico aerodinamico prodotti sono in linea con quanto previsto inizialmente per la fine della stagione in corso, come è emerso su Autosport.

F1, la scelta della Pirelli

A Miami si è assistiti all’ennesima passeggiata della vettura austriaca. Con DRS aperto le auto ad effetto suolo austriache sono risultate, assolutamente, inavvicinabili. In seguito alle discussioni con la FIA, Pirelli ha scelto che la F1 su alcune piste più impegnative durante l’estate, come Silverstone, Spa e Zandvoort, si agirà per evitare il rischio di eventuali problemi alle gomme.

La nuova costruzione della mescola sarà portata in pista già il 9 luglio a Silverstone. Qualsiasi modifica, durante la stagione deve passare attraverso un processo formale, che deve essere approvato dai team o per ragioni di sicurezza. Per l’approvazione da parte della Commissione F1 è opportuno il parere positivo di otto team su dieci. Pirelli dovrà far provare gli pneumatici in anticipo ai per un primo feedback.

Potrebbero essere provati in Spagna. Come stanno oggi le cose, difficilmente, le squadre non accetteranno. Rappresenterà una variabile in più per gli inseguitori. “Alla fine dello scorso anno abbiamo discusso con i nuovi regolamenti, che probabilmente sono un po’ più lenti e supponiamo che lo fossero mezzo secondo più lenti a causa dei nuovi regolamenti. Ma sono più veloci perché abbiamo un anno di sviluppo che dobbiamo considerare“, ha detto il responsabile Mario Isola a Miami.