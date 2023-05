Follia in MotoGP, SUV BMW in mezzo alla pista: tragedia sfiorata (VIDEO)

Incredibile a dirsi ma un SUV si è ritrovato in mezzo alla pista di le Mans, determinando un pericolo imprevisto per i piloti della Moto3 che stavano affrontando l’ultima curva del tracciato.

La Direzione Gara della MotoGP e i protagonisti impegnati nelle prove libere della Moto3 hanno vissuto attimi di panico. Teatro della scena l’iconico tracciato di Le Mans. In questo weekend si correrà l’attesissimo round in Francia. Considerata la storicità del circuito, tutti i commissari dovrebbero essere all’altezza del ruolo.

Al contrari si è assistito ad una scena fantozziana con un SUV BMW in pista che, probabilmente, aveva sbagliato strada. Il bestione è uscito nel posto sbagliato, al momento sbagliato, proprio nella traiettoria all’ultima curva prima del rettilineo del traguardo. Le vetture a bordo pista dovrebbero essere usate come mezzi di supporto in favore della sicurezza, non per mettere a repentaglio la salute dei piloti.

Dopo circa 15 minuti dall’inizio della sessione della classe cadetta, la mastodontica auto ha lasciato la strada di servizio, usata principalmente da autoambulanze, conducenti di scooter e altri commissari e dopo pochi secondi è ripartita, come dimostra il filmato in basso caricato su Twitter, senza curarsi dei piloti. I giovani di Moto3 erano in pista per trovare il limite. In quei casi è molto facile compiere degli errori. La questione è delicata e potrebbe aver riguardato anche un percorso effettuato in corsia di emergenza irregolare.

Può accadere che su alcune vetture di lusso, ferme accanto al circuito, vi siano VIP guidati da piloti professionisti, ma non nel pieno delle prove libere. I personaggi dello spettacolo possono essere trasportati a bordo di auto di lusso nei momenti di pausa. Le azioni in pista, invece, implicano un rischio per tutti coloro che sono vicino al tracciato. Per questo motivo, nemmeno i giornalisti e gli addetti ai lavori, possono avvicinarsi alla pista durante le prove, le qualifiche e le gare.

MotoGP, sfiorata la tragedia

Nelle immagini potete osservare il movimento anomalo del mezzo teutonico sul tracciato di Le Mans. All’ultima curva sopraggiungono sempre dei piloti. A quel punto sarebbe bastata una scivolata per mettere a repentaglio la vita di un rider. Si è trattata dell’ennesima follia, causata da un comportamento sconsiderato del guidatore della BMW.

A Le Mans, un automobilista che non conosceva la zona era apparentemente al volante del potente SUV nel bel mezzo dell’azione in pista. Probabilmente ha perso brevemente l’orientamento nel labirinto delle corsie sino all’arrivo. In ogni caso si tratta di una manovra che non può trovare giustificazione a bordopista.

La vita di un rider non può essere appesa ad un filo. Già in passato vi sono state tragedie nel Motorsport. Il direttore di gara Mike Webb, come riportato da Speedweek, ha dichiarato: “Ovviamente è stato un errore del pilota. E ora l’uscita dalla Strada di servizio è stata bloccata“.