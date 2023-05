Una FIAT 500 Hybrid ad appena 5mila euro: svelata la nuova offerta del marchio torinese

La FIAT ha fatto faville con la 500. Ora con il lancio della Hybrid e della versione alla spina ha bisogno di una spinta extra. Ecco la sensazionale offerta.

La nuova 500, prendendo spunto dalla progenitrice, è stata lanciata sul mercato nel 2007. Il design bombato è rimasto fedele all’originale, aggiornato sotto tanti aspetti per rimanere al passo con la sicurezza odierna. Lo stile inconfondibile dell’utilitaria del marchio piemontese ha subito un restyling nel 2015, principalmente nella zona del paraurti e dei gruppi ottici.

La vettura ha conservato un fascino enorme anche nelle ultime versioni full electric e ibride. Se la versione con batteria differisce per alcuni dettagli. Vi accorgerete della motorizzazione ibrida della 500 solo alla guida o per la targhetta presente sul retrotreno. La vettura è piccola e c’è poco spazio per i passeggeri nella zona posteriore. E’ ideale per 4 ragazzi con tanta voglia di divertirsi in città e anche in qualche gita fuori porta.

Inevitabilmente la 500 è un simbolo del made in Italy e, nonostante, qualche plastica rigida e materiali in linea con una fascia di prezzo economy, si fa perdonare per una linea intramontabile. Il baule è regolare e, nel 2015, è stato introdotto un intuitivo impianto multimediale con schermo di 5″ o 7″ al centro della plancia. Troverete tutte le funzioni principali della vettura nel display.

L’auto è piacevole da guidare in città e con uno sterzo leggero e un cambio validissimo, può essere anche divertente per qualche scampagnata. Il motore 1.0 presenta dei bassi consumi, ma oggi ci concentreremo sulla versione ibrida. Per chi non lo sapesse, si tratta del giusto compromesso per avere una vettura briosa a certe andatura, ma, grazie alla batteria elettrica, versatile, precisa e silenziosa nel traffico cittadino.

L’offerta della FIAT

Come emerge sul sito della casa del Lingotto, in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi c’è una offerta sensazionale. La 500 1.0 70 cv Hybrid Listino €18.000 (IPT e contributo PFU esclusi), va in promo a €16.000 oppure a €14.500 solo con finanziamento Contributo Prezzo di Stellantis Financial Services.

La versione ibrida della 500 500 1.0 70 cv presenta un consumo di carburante ciclo misto Euro 6d (l/100 km): 4,7; emissioni CO2(g/km): 106. I valori omologati in base al ciclo misto WLTP. I valori, però, possono anche differire nel corso del tempo. Quindi vanno presi in modo, puramente, esemplificativo.

Si tratta di un finanziamento Stellantis Financial Services Italia S.p.A.: Anticipo 5.220 €. Importo Totale del Credito 9.585,84 €. Importo Totale Dovuto 13.538,95 € costituito da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 €, Interessi 3.323,16 €, spese di incasso mensili 3,5 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 24,95 €.

Non lasciatevi sfuggire l’offerta perché include, senza servizi facoltativi, l’Identicar 12 mesi 263 €, Tyre Insurance 42,9 €. Tale importo è, però, da restituirsi in n° 60 rate come segue: n° 59 rate da 129 € e una Rata Finale Residua di 5.903 € (pari al Valore Garantito Futuro), incluse spese di incasso mensili di 3,5 €. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 € /anno. TAN (fisso) 8,25%, TAEG 10,54%.

Sul sito è stabilito che: solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo supero 0,01€/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 50.000 km. L’offerta del marchio, facente parte del Gruppo Stellantis è soggetta ad approvazione. Per qualsiasi informazione vi rimandiamo alle concessionarie del Gruppo.