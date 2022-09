Nuova Fiat 500, successo inarrestabile: guardate che spettacolo (FOTO)

La Nuova Fiat 500 continua a fare incetta di premi e riconoscimenti. L’auto è sempre più un’icona straordinaria del marchio italiano.

Un successo commerciale e di critica, Nuova Fiat 500 continua la sua offensiva all’insegna di numeri in costante crescita, sia per quel che riguarda il mercato delle auto a zero emissioni che i premi da mettere in bacheca.

Nei primi sette mesi del 2022, la Nuova Fiat 500 è stata il veicolo elettrico più venduto in Italia e in Germania, non propriamente due paesi relativi, piazzandosi sul podio anche in Francia e Spagna e attestandosi come la terza vettura zero emissioni più venduta in Europa.

Sono oltre 100.000 i clienti che in appena due anni, vale a dire dal momento del suo lancio ad oggi, hanno scelto di comprarla, legittimandone il ruolo di autentica punta di diamante della strategia di elettrificazione, globale, non solo del marchio Fiat ma anche di tutto il gruppo Stellantis.

Non solo Europa infatti, Nuova Fiat 500 ad oggi viene commercializzata in ben 38 paesi diversi, e dopo essere approdata sul mercato brasiliano, quello medio orientale e quello giapponese, c’è grande attesa per vederla sbarcare ufficialmente anche negli Stati Uniti, dove i presupposti per l’affermazione di un progetto moderno, cento per cento elettrico, ma rigorosamente legato alla tradizione Made in Italy sembrano esserci tutti.

Il modello Fiat più premiato di sempre

Come detto in apertura però, Nuova 500 non è soltanto un fenomeno commerciale ma anche una calamita di consensi da parte della critica, da sempre elemento caratterizzante per le sorti di una vettura e il suo percorso nel mercato internazionale, soprattutto in una fase epocale come questa lungo la strada che porta alla definitiva elettrificazione delle settore automobilistico.

Nuova 500 ha fin qui collezionato la bellezza di 33 premi internazionali, assegnati dagli addetti ai lavori di 9 paesi diversi, costruendo una bacheca di trofei con pochi eguali nella storia recente e che la assegna, per statistica e già dopo soli due, il titolo di “Fiat più premiata di sempre”.

L’ultimo riconoscimento in ordine di tempo è arrivato proprio nelle ultime ore, con la vittoria per il secondo anno consecutivo del titolo di “best small electric car” assegnato dalla rivista britannica What Car? in occasione degli Electric Car Awards 2022.

I giudici hanno motivato la scelta di premiare Nuova 500 per il secondo anno consecutivo, elogiando la vettura per le sue prestazioni che mettono di buonumore, per il prezzo interessante e naturalmente un design iconico. A proposito di icona, il recente premio è anche il modo migliore per celebrare il 65esimo anniversario dalla nascita della prima storica Fiat 500 caduto esattamente lo scorso 4 luglio.

Le candeline aumentano, ma il fascino rimane invariato, come ha confermato anche Oliver Francois, FIAT CEO e Stellantis Global CMO, a margine dell’ultimo riconoscimento ottenuto in ordine di tempo: “Desidero ringraziare la prestigiosa rivista What Car? per questo riconoscimento. Essere premiati per il secondo anno consecutivo ci rende ancora più orgogliosi e acquista maggiore significato se consideriamo che il mercato dei veicoli elettrici vede il continuo lancio di nuovi modelli e tecnologie all’avanguardia. Tuttavia, la Nuova 500 ha riconfermato il suo successo e il prestigioso titolo”.

Gli fa eco Steve Huntingford, Editor di What Car?, che ha motivato il riconoscimento alla piccola city car italiana dichiarando: “La Nuova Fiat 500 elimina l’idea che una piccola auto elettrica debba avere un aspetto banale o dare una sensazione dimessa. Inoltre, ha un prezzo accattivante e nessuna rivale è in grado di affrontare il traffico cittadino come lei, lasciando al guidatore il sorriso sulle labbra. In poche parole, questa vettura racchiude perfettamente ciò che ci si aspetta da un moderno mezzo di trasporto urbano”.