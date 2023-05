Marc Marquez ora vuota il sacco: spiegato il motivo del suo lungo stop

L’otto volte iridato, Marc Marquez, tornerà in pista nella tappa di Le Mans. Le sue condizioni sono migliorate e l’annuncio ha già sortito il suo effetto.

Dopo il pesantissimo crash della prima tappa di Portimao, Marc Marquez è pronto a saltare in sella alla sua RC213V. La Honda, dopo l’ennesimo infortunio, non vede l’ora di riabbracciare il suo alfiere di punta. Marc sin qui, dopo la pole conquistata a Portimao, ha fatto registrare una terza posizione nella prima storica Sprint Race della MotoGP.

In gara, nelle prime battute, il patatrac con l’eroe di casa dell’Aprilia ha scatenato delle infinite polemiche e illazioni. Dopo aver accettato la penalità del doppio long lap penalty nella tappa in Argentina, il #93 si è dovuto operare in Spagna per la rottura del primo metacarpo della mano destra, saltando le sue successive tre tappe. Il momento del suo ritorno, però, è giunto. Ha effettuato una TAC e il risultato è stato positivo.

Lo spagnolo ha ricevuto il via libera dei medici, in vista della importantissima tappa in Francia in top class. Una notizia che ha infiammato anche il pubblico che assisterà alla battaglia sullo storico tracciato transalpino. La frattura della base del pollice della mano destra potrebbe, comunque, rendergli la vita difficile. Il doppio round implica una preparazione fisica top (lo abbiamo visto anche con Bastianini nella scorsa tappa di Jerez) e non è scontato che il #93 torni ad essere subito protagonista.

Il centauro non sconterà il doppio long lap penalty a Le Mans. In quel caso la strada sarebbe stata, ulteriormente, in salita. Ieri la Corte d’Appello della FIM ha stabilito di aver già saldato il proprio debito in Argentina. Il distacco dal leader della classifica è di 80 punti. Pecco Bagnaia, infatti, ha conquistato 87 punti contro i 7 di Marquez. Qualora stesse bene e avesse a disposizione una moto, altamente, competitiva nella seconda parte di stagione, non può essere estromesso dalla lotta mondiale. Marquez è Marquez e sarà sempre una minaccia per i ducatisti.

L’annuncio di Marc Marquez

In palio vi sono ancora 592 punti. Non è una missione impossibile, anche perché Pecco nel 2022 rimontò ben 91 punti da Fabio Quartararo, ma la Honda non sembra essere una moto da titolo come la Desmosedici. MM93 a Le Mans è salito tre volte sul gradino più alto del podio in MotoGP. E’ una delle sue piste preferite e ora potrà rientrare in grande stile, sperando di ottenere una buona prestazione.

“Sono molto felice di essere tornato. Prima di tutto voglio ringraziare il mio team medico per la professionalità e i consigli delle ultime settimane. Certo, come pilota, vuoi sempre tornare il prima possibile, ma con un infortunio come questo, era molto importante lasciarlo guarire”, ha annunciato a Marca l’otto volte campione del mondo.

“Ora sono totalmente concentrato sulla competizione di nuovo, non sono più preoccupato per l’infortunio, dal momento che è completamente guarito. Vediamo cosa ci porta il Gran Premio di Francia e, soprattutto importante, lavorare al massimo”, ha spiegato il nativo di Cervera. Ora non c’è che aspettare l’ennesimo lampo del fenomeno.