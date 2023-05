Ferrari, arriva un’altra umiliazione da Red Bull: la decisione sciocca i tifosi

Si era parlato, apertamente, della possibilità di un triplo passaggio di tecnici dalla Red Bull Racing alla Ferrari, ma lo stato della trattativa è arrivato ad un punto decisivo.

La Ferrari si sarebbe messa alla ricerca di tecnici di alto profilo per sostituire il direttore sportivo Laurent Mekies, promesso sposo dell’AlphaTauri dal prossimo anno. La Rossa si starebbe muovendo per portare profili di altissimo livello nel tentativo di contrastare il dominio tecnico della squadra austriaca.

Il modo migliore di frenare l’avanzata della squadra con sede a Milton Keynes è quello di “rubargli” un numero di tecnici che hanno fatto la fortuna, sin qui, del drink team. La squadra, infatti, sta dominando in lungo e in largo lasciando solo le briciole agli avversari. Nel 2023 si sono alternati sul primo gradino del podio solo Max Verstappen e Sergio Perez.

per la scuderia Ferrari è arrivato un solo podio in Azerbaijan, grazie ad una buona prestazione del pilota monegasco. Per sua sfortuna Leclerc è stato, pesantemente, penalizzato dal ritiro nel Gran Premio inaugurale in Bahrain a causa di un problema alle centraline. Al contrario In Arabia Saudita, tappa nella quale avrebbe potuto lottare per una buona posizione, è dovuto partire dalle retrovie scontando la prima penalità stagionale.

In Australia, invece, ha commesso un errore di foga nelle primissime battute del Gran Premio, dovendo alzare bandiera bianca e costringendo la squadra a degli straordinari anche in qualifica. A Miami, avendo sbattuto per due volte in curva set a distanza di poche ore, è stato protagonista poi di una gara incolore.

La superiorità della Red Bull Racing sulla Ferrari

Sul piano tecnico la RB19 è l’auto ad effetto suolo dei sogni. I tecnici capitanati dal progettista Adrian Newey sono riusciti ad elaborare una vettura con pochissime problematiche. In qualche circostanza, come nelle qualifiche di Jeddah, la RB19 è apparsa un po’ delicata sul piano strutturale, ma la velocità di punta con DRS aperto e l’agilità in curva sono degni della fama del suo progettista. L’auto ad effetto suolo guidata da Verstappen e Perez è tra le migliori della storia della categoria.

Le rivali stanno cercando di porre rimedio allo strapotere tecnico della RB19 ma uno dei segreti del team è quello di avere investito in risorse top in anni in cui la squadra non riusciva a competere per il mondiale. Con il ciclo tecnico delle wing car i tecnici della Red Bull Racing sono diventati i più desiderati da parte degli altri top team. Con il passaggio di Mekies allo junior team della squadra austriaca si era parlato di un possibile ingresso a Maranello di risorse dell’organigramma della squadra austriaca.

Nelle scorse settimane si era fatto il nome di Enrico Balbo, mentre uno dei bracci destri di Adrian Newey, Pierre Waché è l’ultimo della lista degli indiziati per abbracciare l’esperienza italiana. Helmut Marko avrebbe assicurato che nessuno dei top ingegneri lascerà la squadra campione in carica, come riportato sulle pagine di Formula 1 Insider. “Tutti vogliamo che la Ferrari sia competitiva. Ma non funziona così, non siamo un bazar arabo. E poi il nostro Waché non vuole cambiare team. Non accetteremo queste condizioni”, ha spiegato il consigliere austriaco.