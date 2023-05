Audi, c’è uno sconto esclusivo: ecco come averne una ad un prezzo folle

Se il vostro desiderio è mettere nel garage una nuova Audi vi sveleremo come potrete strappare il miglior prezzo.

ll marchio Audi fa, come dice stesso il suo motto, dell’avanguardia della tecnica il suo punto fermo. Fondata il 16 luglio del 1909 la casa dei quattro anelli è diventata una delle più importanti al mondo nel settore dell’industria dell’Automotive. il pioniere dell’automobile, August horch, ebbe l’intuizione di puntare su una vettura con un piccolo motore a benzina da 22 cavalli che, per l’epoca, fu assolutamente rivoluzionario.

Il marchio Audi nacque così per stupire, con il cognome del suo creatore che in latino significa audere ovvero sentire. I quattro anelli simboleggiano la fusione dei quattro marchi rientranti nel gruppo tedesco. Nel 1965 fu la Volkswagen ad acquistare l’Audi per un rilancio che fu totale. Nel corso dei decenni arrivarono modelli straordinari come l’Audi 100 e quella 80, che vinse anche il premio di auto dell’anno.

Le qualità costruttive del mezzo la fecero diventare un simbolo, non solo ideale per la città e per qualche gita fuori porta, grazie alla trazione integrale, ma anche per l’off-road. Prima di allora la trazione integrale era riservata solo ai fuoristrada. A quel punto la vettura divenne irresistibile per gli amanti delle superfici più ardue ma anche per coloro che prediligevano una guida precisa e veloce sull’asfalto.

Negli anni ’80 la trazione quattro dominò la scena anche nei rally, conquistando svariati titoli mondiali. Da allora l’Audi ha puntato su auto di lusso ben accessoriate e con una cura maniacale dell’abitacolo. Dagli anni 2000 in avanti la gamma è cresciuta con diversi modelli tra cui la A1, entry level compatta ideale per la città, la media A3, la berlina, erede della Audi 80, A4, la coupé A5, la berlina di gamma premium A6, nipote della 100, la coupé a quattro porte A7, l’ammiraglia di lusso A8. Inoltre, nel listino sono presenti diverse sportive tra cui l’Audi R8, costruita sulla base della Lamborghini Gallardo, e la più piccola Audi TT che dal 1998 fa sognare i giovani con il piede pesante.

Lo sconto sulle Audi

Per coloro che non vogliono rinunciare ad un ampio bagagliaio e ad uno spazio ideale per una famiglia vi sono i Crossover SUV Q2, Q3, Q5 e Q7, comprese le versioni e-tron 100% elettriche. La fama del marchio dei quattro anelli è accresciuta in modo esponenziale con 13 vittorie tra il 2000 e il 2014 alla 24 Ore di Le Mans con auto a benzina, turbodiesel e ibride, avendo anche conquistato numerosi titoli nelle gare turismo del DTM.

Il marchio è destinato a crescere ulteriormente con l’ingresso in Formula 1 dal 2026, subentrando al team Alfa Romeo Sauber. Il listino parte, con la più piccola delle Audi, da 23.500 € con la A1 Sportback. Le vetture più costose sono la A7 Sportback, la Q8, la A8 e R8, nelle varianti coupé e spider. Per coloro che sognano di acquistare un’Audi non vi sono troppe alternative. Occorre sempre investire una discreta somma, ma potrete ottenere da un concessionario ufficiale qualche migliaio di euro di sconto. Se siete un associato Confartigianato potrete godere di uno sconto in esclusiva dal 10 al 12%.