“Ti ammazzo”, FIAT Uno Turbo e un’Abarth 595 sfiorano il dramma: giocano all’autoscontro

Sulle strade può accadere, davvero, di tutto e la sfida tra una FIAT Uno Turbo e un’Abarth 595 ha dell’assurdo. Ecco cosa è accaduto.

A dir poco incredibile quanto avvenuto su di un’autostrada tra una Fiat Uno Turbo e un Abarth 595. Il filmato sta facendo il giro del web, essendo diventato virale su Instagram. Il codice della strada dovrebbe essere ripassato dai responsabili di questa “tirata” sul dritto nonsense. La velocità di punta raggiunta, a dir poco fuori dai limiti consentiti, ha messo a rischio anche gli altri automobilisti.

Purtroppo molti, assistendo in TV alle battaglie del Motorsport in pista, credono di essere dei piloti e fanno a gara a chi ha il mezzo più veloce o il piede più pesante. E’ proprio così che, a volte, succedono dei disastri e a rimanerci secchi possono essere anche dei poveri malcapitati che non c’entrando nulla, si vedono arrivare a tutta velocità delle vetture sparate neanche fossimo sui rettilinei di Monza.

In Italia il limite consentito in autostrada è di 130 km/h, raramente sulla corsia di sorpasso assistiamo ad un traffico regolare di vetture che rispettano tale margine. Siamo soliti assistere a dei sorpassi funambolici perché spesso i pirati della strada vogliono aprirsi un varco, banalmente con un battito di luci o una suonata di clacson. Tutto ciò può creare delle dinamiche pericolose per coloro che, temporaneamente, occupano la corsia di sorpasso.

Ci sono anche i furbetti che in corsia di emergenza percorrono grandi tratti di strada come fossero ambulanze con la scusa di andare a soccorrere qualche malcapitato. A quel punto la logica vorrebbe che, stando al centro tra 3 corsie autostradali, i rischi siano inferiori ma anche in quel caso spesso troviamo veicoli che viaggiano a velocità pari o superiore a quelli nella corsia di sinistra, proprio nel tentativo di ingaggiare delle stupide sfide di accelerazione tra vetture.

Il testa a testa tra la FIAT Uno e l’Abarth

I due veicoli compatti del marchio italiano, oggi facente parte del Gruppo Stellantis, non sono adatti a delle sfide dragster. Si tratta di vetture di piccole dimensioni che per quanto divertenti sono ideali per la città. Nel video che vedrete in basso, pubblicato sul canale IG racingmdz, l’automobilista al volante dell’Abarth ingaggia, improvvisamente, il duello con la Uno.

Non è chiaro il motivo per il quale scatta una vera e propria battaglia a tutta velocità che avrebbe potuto concludersi nel peggiore dei modi. L’uomo al volante della FIAT avrebbe potuto, tranquillamente, desistere, lasciando spazio sulla sinistra al pirata della strada. La sportellata ha mandato su tutte le furie il rivale a bordo della vecchia Uno che, a quel punto, ha anche rischiato di perdere il controllo del mezzo e finire contro le barriere.

I due hanno dimostrato di avere una certa familiarità con l’alta velocità sebbene l’automobilista con la telecamera interna, ad un certo punto, ha esclamato: “Ti ammazzo, io ti ammazzo”. Una sportellata a quella velocità in autostrada avrebbe anche potuto condurre alla morte entrambi. Tra i due si è comportato, sicuramente, in modo più incosciente il proprietario dell’Abarth.

Quest’ultimo, nella corsia centrale, per poco non terminava la sua corsa contro le due auto successive. Quantomeno l’automobilista sulla Fiat si trovava nella giusta corsia e aveva il diritto di percorrere la propria strada senza doveva necessariamente cedere il passo al “rivale” a bordo dell’auto dello Scorpione.