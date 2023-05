Una Ferrari Roma è sporchissima, lui la lava: guardate cosa succede (VIDEO)

Una meravigliosa Ferrari Roma si trovava in pessime condizioni, ma un epic car wash l’ha fatta tornare a splendere. Preparatevi ad un prima e dopo da sballo.

Gli specialisti del lavaggio di NY hanno avuto il piacere di mettere le mani sono delle vetture più belle del listino attuale della Ferrari. La Roma è una Gran Turismo, lanciata nel novembre 2019, in un evento in cui presenziarono il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e quello della Ferrari John Elkann. L’auto è stata realizzata nel centro stile Ferrari sotto la guida di Flavio Manzoni.

La Roma ricorda lo stile retrò di alcune Ferrari storiche, ma anche coupé inglesi che hanno scritto pagine indelebili nella storia dell’Automotive. I modelli da cui trae ispirazione la Roma sono la 250 GT berlinetta e la 250 GTL. La casa modenese ha scelto di non puntare su di una sigla, ma su di un nome specifico, come era già avvenuto con la Portofino e la California. Alcuni elementi stilistici, invece, sono stati ripresi dai modelli iconici come la Monza SP, in ordine alle luci e anche alla zona posteriore dell’auto con un bel connubio tra antico e moderno.

Lo stile inconfondibile si lega alla potenza di un motore V8 biturbo da 3855 cm3, disposto longitudinalmente in posizione anteriore centrale, e capace di erogare 620 cavalli di puro divertimento. Si tratta dell’auto perfetta per coloro che non vogliono rinunciare alla bellezza classica di una coupé moderna ma con la consueta sportività che solo una Ferrari può garantire. La casa italiana ha scelto ti puntare su un’eleganza senza tempo e su un design che incontra la muscolatura leggera della GT in modo del tutto naturale.

Le prestazioni sono da vera fuoriclasse, grazie anche all’adozione di un cambio di doppia frizione Formula 1 a 8 rapporti. Le performance consentono di avere, nei tratti misti, un grandissimo divertimento. La Roma accelera da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, mentre scatta da 0 a 200 km/h in 9,3 secondi. La top speed massima è di 320 km/h e per i pochi privilegiati che possono consentirsi l’acquisto di una vettura del genere occorre porre l’attenzione sulla manutenzione che una Ferrari necessita.

Il lavaggio della Ferrari Roma

Una vettura così esclusiva dovrebbe essere sempre trattata con i guanti, ma in questo caso il proprietario sembra essersi scordato di avere in garage una Ferrari. Larry Kosilla di Ammo NYC, sull’omonimo canale YouTube, ha accolto con grande passione l’auto nella sua officina, iniziando a pulire la carrozzeria. Dopo aver tolto strati di polvere, ha posto l’attenzione sull’abitacolo. La vettura è un mix tra tecnologia estrema e interni classici di alta fattura.

Per uno specialista come Larry Kosilla è stato un gioco da ragazzi tornare a farla brillare, come ha già fatto in altre occasioni, una supercar del Cavallino. L’insaponatura della carrozzeria e la ripresa di quei dettagli che, solo attraverso l’esperienza e la cura maniacale si possono riportare in vita, ha permesso al proprietario della Ferrari Roma di ritrovare il sorriso.

Azioni semplici possono essere complicate se non si ha la giusta dose di pazienza o se non si utilizzano dei prodotti scelti. Il before and after è spettacolare. L’auto è molto diversa rispetto a quella che vedrete nella prima parte del filmato. Vi rimettiamo alla visione del video per scoprire tutti i dettagli del lavoro dello specialista newyorkese.