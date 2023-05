Ferrari, Charles Leclerc fa mea culpa: arrivano parole clamorose

Due errori nello stesso punto a distanza di poche ore. Charles Leclerc ha sbagliato nell’ultimo tentativo del Q3, tuttavia ha le idee chiare in vista della gara.

La qualifica per la Rossa è stata ricca di imprevisti. Come al solito il monegasco ha rischiato tutto nel tentativo di conquistare una pole position o quantomeno una prima fila, finendo contro le barriere in Q3. Una piccola delusione in vista del Gran Premio, dato che scatterà in quarta fila, sulla settima piazzola. Il crash ha messo nei guai anche Max Verstappen che non potendo completare il suo tentativo, sarà costretto a scattare dalla nona posizione.

Carlos, invece, ha segnato il terzo miglior crono, alle spalle del poleman Sergio Perez e del veterano, sempre più verde, Fernando Alonso. Al quarto posto, invece, si è qualificato Kevin Magnussen sulla Haas. Prime due file inedite che promettono colpi di scena. Gli occhi saranno puntati sui big che, date le circostanze, saranno costretti ad impostare una furibonda rimonta. Anche le Mercedes non hanno brillato. Russell ha chiuso sesto, mentre Hamilton scatterà dalla tredicesima piazzola.

Charles Leclerc ha messo in mostra, però, una velocità impressionante. La curva 7 lo ha tradito, ma è sempre preferibile vedere un pilota in grado di lottare e prendersi dei rischi piuttosto che uno che si accontenta. Entrambi i ferraristi non hanno fatto fatica ad accedere al Q3 con due treni di gomme soft nuovi. Charles, nel suo primo giro lanciato, ha toccato il muro in curva 16, chiudendo con un 1’27”861.

Carlos Sainz ha marcato un discreto 1’27”349 valido per la terza posizione provvisoria alle spalle di Sergio Perez e Fernando Alonso. A quel punto tutti i piloti sono rientrati per l’ultimo tentativo in cui avrebbero abbassato i tempi. La bandiera rossa, scaturita dall’uscita di pista di Charles, ha congelato le posizioni. Max Verstappen, a sua volta vittima di un errore, non ha potuto fare di meglio.

La reazione di Charles Leclerc

Nonostante la delusione per la qualifica, in gara la Ferrari potrà lottare per il podio. Sainz avrà una posizione privilegiata alla partenza per centrare il suo primo piazzamento sul podio, ma dalle retrovie Leclerc farà di tutto per tornare su. Le condizioni della pista sono da verificare. Non si escludono piogge nell’orario del Gran Premio. Potrebbe essere una ulteriore insidia, ma anche una opportunità.

“Ho spinto troppo nel mio secondo tentativo in Q3 e non cerco scuse. Partiremo dalla settima posizione domani e il meteo potrebbe rimescolare le carte. Spero in una gara pulita nella quale cercherò di riportarmi nelle prime posizioni del gruppo”, ha dichiarato Leclerc ai media Ferrari.

“Ho chiesto troppo alla Ferrari, posso trovare tante scuse: il vento, ma è per tutti. La macchina l’ho preparata io per la qualifica, ma non è accettabile fare due errori uguali. La qualifica è uno dei miei punti forti, di solito mi prendo più rischi degli altri. L’ho fatto venerdì e sabato, sbagliando due volte. Sono arrabbiato con me stesso. Partirò settimo, vediamo cosa si potrà fare. Rispetto alla Red Bull non c’è speranza, sono di un’altra categoria. Forse potrebbe piovere, spero di poter tornare davanti“, ha annunciato Leclerc a Sky.