F1 GP Miami, gara: Max Verstappen trionfa, a picco la Ferrari

Quinto round del campionato del mondo di F1 2023. Sul tracciato cittadino della Florida l’ha spuntata, ancora una volta, la Red Bull Racing.

Dopo delle qualifiche concitate che hanno registrato Leclerc contro le barriere, ma anche Verstappen ed Hamilton nei guai nelle retrovie, il GP ha visto subito il duello tra Sergio Perez e Fernando Alonso. Checo ha percorso un formation lap lentissimo. Allo spegnimento dei semafori il messicano della Red Bull Racing ha conservato la prima posizione, davanti al bicampione del mondo di Oviedo e Carlos Sainz sulla Ferrari.

Max Verstappen, invece, è partito dalla nona casella con la gomma bianca. Charles Leclerc ha scelto subito di attaccare Kevin Magnussen della Haas, portandosi in sesta posizione. George Russell, invece, si è messo a tiro DRS su Pierre Gasly. Lewis Hamilton, scattato tredicesimo, è rimasto nella medesima posizione. Max Verstappen ha superato in un sol boccone di Leclerc e Magnussen.

L’olandese è salito in sesta posizione, ma ha lasciato i fan a bocca aperta il ritmo lentissimo di Leclerc sulla SF23. Dopo Baku ci si attendeva tutt’altro passo, dopo i problemi del sabato, ma la Ferrari è stata bruciata nel confronto diretto con la RB19. Nonostante la gomma dura Max Verstappen ha sverniciato le due monoposto motorizzate con le PU Superfast.

Il ritmo di Perez non è stato straordinario nella prima parte di gara, mentre Verstappen ha fatto faville, superando George Russell di gran carriera. Una volta fatto fuori l’inglese della Mercedes, il bicampione del mondo ha sverniciato anche il francese. Russell ha approfittato della situazione per salire in quinta posizione. Gasly è sceso in sesta posizione, davanti a Magnussen, Leclerc, Ocon e Bottas.

F1, Ferrari in ansia per Leclerc

Il passo del monegasco è stato inquietante. Leclerc ha lottato con Magnussen della Haas per tutta la prima parte del Gran Premio. Charles ha provato a superare il danese in più occasioni ma il #16 non è riuscito subito a trovare lo spiraglio giusto. Max Verstappen, intanto, si è sbarazzato al quattordicesimo giro di Carlos Sainz con un sorpasso molto pulito.

Il bicampione del mondo si è dimostrato in giornata di grazia, superando anche Alonso nel giro successivo. In quindici giri l’olandese ha rimontato sino alla seconda posizione. Alle spalle Sainz ha provato l’undercut per superare Alonso. Lo spagnolo è entrato con troppa foga in pit lane, subendo una penalità di 5 secondi per aver superato il limite di velocità in entrata. In pista ha preso la posizione su Carlos.

Max Verstappen sulle gomme dure ha tirato avanti, riuscendo a trarre un vantaggio da questa strategia. Alonso ha provato a superare in pista lo spagnolo e ci è riuscito al giro 28. I tempi di Alonso sono stati migliori rispetto a quelli di Sainz. Anche Russell ha scavalcato lo spagnolo in crisi sulle mescole.

Weekend da dimenticare per la Ferrari. Ha trionfato ancora una volta la Red Bull Racing con un Max Verstappen indomabile che ha superato Perez, dopo il pit stop. Una gara perfetta per il team austriaco, l’ennesima. Alonso ha chiuso terzo.