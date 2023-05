Nuova Ferrari 812 Superfast? In strada spunta il nuovo “mostro” di Maranello (VIDEO)

La Ferrari potrebbe lanciare una nuova versione della 812 Superfast. Il listino crescerà sempre più, mentre sul piano tecnico si prevede un ulteriore passo in avanti.

La gran turismo-berlinetta ad alte prestazioni è stata lanciata nel 2017. Un’auto magnifica, progettata e sviluppata presso il Centro Stile Ferrari di Maranello. Il progetto è nato sulla base alla F12 Berlinetta, anche se alcuni elementi del design sono tipici della GTC4 Lusso. Il retrotreno e la volumetria della berlinetta ricordano anche la mitica 365 Daytona con una coda rastremata in stile Fastback.

Il nome richiama alla 500 Superveloce del 1964. Sul piano estetico la vettura è un concentrato di tecnologia estrema ed elementi classici in puro stile Ferrari. Il motore V12 aspirato è capace di erogare 800 cavalli, una delle Rosse più cattive della storia. La supercar tocca i 340 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi. Il motore con architettura anteriore-centrale è un’opera d’arte che si completa con richiami stilistici alle auto sportive del passato.

Il V12 aspirato da 6.5 litri ha un sistema di iniezione diretta a 350 bar con condotti di aspirazione a geometria variabile, nati dall’esperienza della squadra in Formula 1. La 812 Superfast è lunga 466 cm e pesa 1.525 chili (per il 47% all’anteriore e il 53% al posteriore). Presente anche la tecnologia “Passo Corto Virtuale”, che consente una super stabilità e un controllo in fase di marcia attraverso un sistema di sterzata sulle quattro ruote. I cerchi sono da 20″ e hanno una misura, rispettivamente, all’avantreno di 275/35 e al retrotreno di 315/35.

Le nuove versioni della Ferrari 812 Superfast

Nel 2019 la Ferrari ha presentato una 812 in versione berlinetta. GTS, infatti, sta per Gran Turismo Spider e si sostanzia in una cabrio coupé con il tettuccio rigido in metallo ripiegabile elettronicamente nel bagagliaio, detto RHT “Retractable HardTop”. L’auto pesa 75kg in più ma le performance sono le medesime del modello base. La versione, invece, Competizione è più potente. Con 30 cavalli in più e un peso inferiore di 38 kg, è la versione 812 più estrema.

La vettura è perfezionata sotto tantissimi aspetti, sia aerodinamici che tecnici. Tutte le ruote regolano il raggio di sterzata in modo autonomo durante gli inserimenti in curva e le ripartenze. L’elettronica è spinta al massimo, mentre i tempi di cambiata stati ridotti del 5% rispetto alla vettura di serie. La versione coupé è stata realizzata in 999 esemplari, mentre sono state prodotte 599 A, ovvero “Aperta”. Quest’ultima non ha un tettuccio ripiegabile elettronicamente come la 812 GTS, ma un “hardtop” removibile manualmente nel baule.

La zona posteriore delle auto differisce leggermente, ma sono molto simili. Dalla 812 i designer della Ferrari hanno partorito altri modelli special in tiratura limitatissima. A Maranello hanno prodotto la Ferrari Omologata, un modello unico, ad un prezzo di 2.150.000 euro. Inoltre, sono state lanciate Ferrari Monza SP1 ed SP2. Due barchette che traggono ispirazione dai modelli anni ’50 del Cavallino.

Sul canale YouTube RonsRides è stata intercettata la nuova 812. La vettura, spiata in strada in versione camuffata, potrebbe presentare l’ibrido, attraverso un nuovo sistema MHEV a 48 Volt. Si nota una maggiore spaziosità, considerato il passo più lungo e le carreggiate più larghe. Con il nome in codice interno F167, la nuova supercar del Cavallino dovrebbe arrivare nel 2024.