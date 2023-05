Ferrari, Leclerc a vita in Ferrari? Vasseur fa sognare i tifosi

La Ferrari ha colto il primo podio stagionale. Una piccola iniezione di fiducia per Charles Leclerc, dopo il peggiore start della sua carriera in Rosso. Ecco le parole di Vasseur.

La Scuderia modenese, finalmente, ha sfatato il tabù nel 2023, salendo sul terzo gradino del podio con il pilota monegasco. Dopo aver ottenuto la pole sia per il GP che nella gara Sprint i tifosi avevano sognato una vittoria, ma rispetto alle ultime prestazioni si è visto un leggero passo in avanti sul piano delle performance.

Stavolta la Ferrari ha dimostrato di essere, quantomeno la seconda forza, nonostante Sainz abbia concluso quinto, alle spalle di Fernando Alonso. Si è trattato di un errore pesante del figlio d’arte del Matador che, distratto alla ripartenza dopo la SC, si è fatto bruciare dall’esperto connazionale. Il degrado delle mescole che ha condizionato la SF23 nelle prime tre uscite c’è stato, ma a fare la differenza è stato l’incredibile DRS della RB19.

Nonostante una buona partenza Leclerc è stato sverniciato da entrambe le Red Bull Racing. Si è trattato di uno dei rari weekend sfortunati per Max, dopo la bagarre con Russell nella SR, è stato penalizzato dall’uscita della SC, effettuando il pit nel momento sbagliato. Perez è risultato imprendibile, vincendo la sua seconda gara dell’anno, dopo la sfida cittadina di Jeddah.

Tutti i piloti hanno effettuato il cambio gomme obbligatorio approfittando della Safety Car, causata dall’errore di Nyck de Vries al decimo giro. Il doppio pit dei meccanici della Rossa, rispettivamente in 2.4 e 2.9 secondi, è stato uno degli highlight della corsa. La corsa è stata lineare e non ha detto granché, soprattutto perché sulle mescole hard la gara si è appiattita, accendendosi solo nella parte finale per la ricerca del giro più veloce per il punto extra.

Vasseur soddisfatto dei progressi

L’ex tecnico dell’Alfa Sauber ha visto il bicchiere mezzo pieno, dopo 3 gare da dimenticare. Ha festeggiato la prima pole stagionale e il primo podio di Charles Leclerc. Quando, nell’ultima parte di Gran Premio, c’è stata la sicurezza che le mescole sarebbero arrivate alla bandiera a scacchi senza patemi, CL16 è stato in grado di girare sugli stessi tempi di Perez e Verstappen.

“Nel complesso direi che il bilancio di questo weekend è positivo per la squadra. Abbiamo portato a casa due pole position e un podio con Charles e anche a livello di punti raccolti, grazie pure al quinto posto di Carlos, credo che il bottino sia soddisfacente. Avevamo visto dei progressi già a Melbourne che però erano stati offuscati dal cattivo risultato finale. Nell’ultimo mese abbiamo continuato a lavorare sodo a Maranello e qui a Baku ci sono stati altri passi nella giusta direzione che questa volta si sono concretizzati in un buon risultato”, ha spiegato ai media Ferrari.

A Sky Vasseur ha aggiunto: “Leclerc è un pilota della Ferrari, la ama e vuole diventare campione qui. Siamo all’inizio della stagione, ci saranno tanti gossip ma non è un argomento in discussione. Ha fatto un weekend perfetto, sia nelle qualifiche che in gara. Sainz ha faticato in questo weekend, fin dal venerdì. Ha dovuto inseguire e ha perso fiducia. Qui è come a Monaco, è dura guidare senza fiducia. Inoltre questo format non ti consente di avere tempo. Io sono soddisfatto del suo 5° posto”.