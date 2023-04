Marquez, arriva il comunicato della Honda: colpo di scena per Jerez

Marc Marquez è stato in dubbio sino all’ultimo minuto per il GP di Spagna, ed ora è arrivato un comunicato che spiazza tutti.

Contro ogni pronostico, Marc Marquez salterà anche il Gran Premio di Spagna, previsto per questo fine settimana a Jerez de la Frontera. Al suo posto correrà Iker Lecuona, pilota Honda in Superbike, che tornerà in MotoGP dopo oltre un anno di assenza. Ad annunciarlo è stata la squadra giapponese con un comunicato ufficiale.

Una bruttissima notizia quella che è stata annunciata dalla casa nipponica, e che effettivamente ha sorpreso tutti. Infatti, secondo le indiscrezioni che erano circolate in questi ultimi giorni, l’infortunio pareva ormai superato, e già il fatto di non averlo visto ad Austin era stato molto insolito.

Marquez non correrà la gara di casa, ed ora tutto viene spostato al prossimo appuntamento, il Gran Premio di Francia di Le Mans, che ci sarà tra più di due settimane. Un colpo di scena non da poco per il mondiale, che rischia davvero di perdere uno dei più grandi protagonisti.

Marquez, ecco i motivi dell’ennesimo forfait

Sembra davvero un incubo senza fine quello in cui si è cacciato Marc Marquez, che non sarà presente al Gran Premio di Spagna di questo fine settimana. Ricordiamo che la pista di Jerez de la Frontera era quella in cui era cominciato tutto il 19 luglio del 2020, quando cadde facendosi male alla spalla destra per la prima volta.

Da quel momento in poi è iniziato il suo calvario, che lo ha portato a saltare un’infinità di gare. Va detto che stavolta, l’alfiere della Honda ci ha messo tanto del suo per complicarsi la vita, visto l’entrata killer fatta ai danni di Miguel Oliveira in Portogallo, ormai un mese esatto fa, in cui lui stesso ha avuto la peggio.

Marquez ha spiegato i motivi del suo forfait, affermando che l’infortunio non è ancora del tutto risolto: “Nella giornata di ieri, abbiamo fatto un’altra TAC che ci ha confermato che l’osso non si è ancora ripreso al meglio, e che correre la gara di Jerez sarebbe stato un grosso rischio. Tuttavia, l’infortunio sta procedendo bene e le cose stanno migliorando“.

L’otto volte campione del mondo ha poi aggiunto: “Assieme allo staff medico che mi sta seguendo, abbiamo fatto la scelta di saltare questa gara, preferendo aspettare altre due settimane in vista di Le Mans. Dal mio punto di vista, è un grande peccato saltare Jerez perché è una pista che io amo, è sempre speciale per via dell’atmosfera, per il fatto che sono nella gara di casa e per il clima che c’è con i tifosi, con cui si passa del tempo insieme. Ringrazio tutti per il supporto, continuerò ora a lavorare in riabilitazione per cercare di guarire in fretta e tornare in pista“.

Ora ci sarà solo da attendere ancora per Marc, che rischia di vedere i suoi rivali fuggire via in campionato e di lasciarlo eccessivamente indietro. Per recuperare servirà davvero un miracolo, nella speranza che l’infortunio non sia più grave del previsto, perché sarebbe un durissimo colpo da digerire.