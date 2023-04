Supersport, Bulega fa impazzire i fan Ducati: arrivano parole clamorose

Il pilota della Ducati, nel campionato Supersport, ha fatto la differenza anche ad Assen. Dopo la doppia vittoria Bulega ha rilasciato dichiarazioni clamorose.

Nicolò Bulega ha legittimato la sua leadership nel campionato Supersport, vincendo anche nel doppio round di Assen. Al rider della Ducati, ai tempi del Motomondiale, è sempre mancata la giusta regolarità. Ha sempre dimostrato di avere a sprazzi del grande talento, pur non riuscendo a mettere a terra il suo potenziale.

Se l’Academy aveva scelto di investire sul giovane, Valentino Rossi e il suo equipe di uomini, avevano visto delle grandi attitudini. Bulega non ha mai nascosto il suo lato più burbero, tuttavia ora nella sua nuova realtà, in sella alla Rossa, sembra, definitivamente, maturato. Il 2023 di Bulega è iniziato con il doppio successo in Australia. Sull’iconico tracciato di Philip Island il figlio d’arte ha dimostrato di averne di più rispetto ai competitor.

La moto della casa di Borgo Panigale è, certamente, cresciuta sotto tanti aspetti, ma è il rider emiliano a fare la differenza. Dopo il quinto e terzo posto di Mandalika, Bulega ha riassaporato il gusto della vittoria, salendo sul primo gradino del podio in Gara 1 e Gara 2 in Olanda. Il giovane del 1999 sembra essere rinato in questa annata, dopo gli anni difficili vissuti nel Motomondiale.

E’ sbocciato Bulega

Il ducatista ha, finalmente, trovato la sua realtà ideale. Il rider emiliano ha già messo in cascina 37 punti di vantaggio sugli inseguitori. Il feeling con la sua moto è massimo, perché Bulega non solo vince, ma annichilisce i competitor. E’ il favorito numero 1 per la conquista di un titolo a cui la casa di Borgo Panigale tiene moltissimo.

I rivali, Manzi su Yamaha, secondo e Schroetter, al terzo posto, non sembrano poterlo impensierire. Almeno ad Assen il ducatista non ha avuto rivali. “Probabilmente è stato il week-end più bello della mia vita, veramente perfetto – ha raccontato Nicolò Bulega, come riportato su Corsedimoto – Mi sono divertito molto a guidare la mia moto su questa splendida pista, amo Assen. Siamo riusciti a centrare tutti gli obbiettivi”.

“Record della pista in qualifica, pole position, giro veloce in entrambe le gare, due vittorie: meglio di così penso si impossibile. Ci tengo a ringraziare il team perché la moto è stata veramente perfetta e mi sono trovato bene in ogni singolo giro. Durante le gare ho sempre cercato di rimanere concentrato sulla moto e sulla gara perché è molto facile commettere errori quando si è davanti da soli”, ha analizzato il rider della Ducati.

Per il centauro è stato un inizio di campionato strepitoso, per non dire perfetto. Il pilota ora si sta godendo il momento, ma non ha nessuna intenzione di sedersi sugli allori. Proverà a vincere più gare possibili per accumulare un ampio vantaggio in vista della seconda parte di campionato.

“Abbiamo fatto due giornate di test a Barcellona due settimane fa e sono state molto buone in vista della gara. abbiamo lavorato bene ed ho raggiunto buon feeling con la mia moto anche su quel circuito: cercheremo di vivere un bel week-end anche in Spagna”, ha concluso Bulega.