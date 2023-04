Michael Schumacher, arriva una decisione drastica: fan a bocca aperta

L’intervista fake a Michael Schumacher con l’intelligenza artificiale ha sconvolto tutti. Ora il giornale ha fatto una scelta molto netta.

La storia di Michael Schumacher è quella di un uomo che ha scritto le pagine più belle del nostro sport, regalando imprese leggendarie a 360°. Dopo una vita passata in macchina, a rischiare la pelle per vent’anni e passa, il destino lo è venuto a trovare mentre passava una tranquilla giornata sugli sci, quella maledetta mattina del 29 dicembre 2013.

Il Kaiser di Kerpen, da quel momento in poi, non è stato più lo stesso, e su di lui è sceso il massimo riserbo. Da quel giorno sono passati ormai quasi 10 anni, e di notizie ufficiali non se ne hanno più dal giugno del 2014, quando fu comunicato che era uscito dal coma e che avrebbe proseguito la riabilitazione a casa sua.

I fan di Michael Schumacher ripresero speranza, ma poi si è capito, con il passare del tempo, che il vecchio Schumy non lo rivedremo mai più, imprigionato in un corpo che non gli permette di vivere una vita normale. Ed in queste ultime giornate, qualcuno ha deciso, ancora una volta, di fare business su un dramma che ha pochi precedenti.

Un caso grottesco è scoppiato infatti in Germania, dove una nota rivista ha inventato un’intervista fatta con l’ingelligenza artificiale. Il nome del giornale è “Die Aktuelle“, che ha pubblicato nella copertina del numero uscito pochi giorni fa una foto di Michael sorridente, con il titolo con su scritto “La prima intervista“.

Schumacher, licenziata la direttrice del giornale tedesco

La rivista ha pubblicato questa ignobile e falsa intervista su Michael Schumacher, facendo capire a quanto può arrivare la meschinità umana pur di perseguire i propri fini. All’interno dell’articolo, sono state fatte una serie di domande all’intelligenza artificiale, per poi arrivare a quell’ultima, vergognosa frase: “Tutto ciò che ha detto il personaggio è inventato“.

Non è la prima volta che questo giornale inventa o comunque parla della vita privata di questa famiglia, visto che tempo fa si era parlato di un nuovo amore nella vita di Corinna Betsch, la moglie di Schumy, ma in realtà il fatto coinvolgeva la figlia Gina Miarie e non la fedele compagna di vita del sette volte campione del mondo. In queste ultime ore, un portavoce della famiglia Schumacher aveva fatto sapere che erano pronte azioni legali contro la testata, ma ora è arrivata una notizia che può cambiare le carte in tavola.

L’editore ha infatti deciso di licenziare in tronco la direttrice Anne Hoffmann, che da sempre dirigeva questa rivista, e che stavolta l’ha pagata carissima. Il gruppo media Funke ha preso questa decisione dopo l’ondata di sdegno arrivata sui social, con il CEO Bianca Pohlmann che ha posto le sue scuse alla famiglia.

Le sue parole sono inequivocabili: “Un articolo così sgradevole e fuorviante non sarebbe mai dovuto andare in pubblicazione. Non corrisponde in nessun modo agli standard di giornalismo che noi ed i nostri lettori ci aspettiamo da un editore come Funke. La direttrice Anna Hoffmann è stata sollevata dal suo incarico con effetto immediato“.