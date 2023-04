Valentino Rossi e Marc Marquez, riparte la sfida: ecco cosa è successo

Il siparietto tra Bagnaia ed Alex Marquez in qualifica ha scatenato di nuovo le polemiche tra i tifosi di Valentino Rossi e Marc Marquez.

La MotoGP lascia Austin con tanti interrogativi. Da una parte la Honda che ritrova la vittoria nonostante l’assenza di Marc Marquez, dall’altra il primo podio di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, che col suo team ha ottenuto in questo weekend anche una prima fila, la leadership nella classifica per scuderie e mantenuto la testa del Mondiale con Marco Bezzecchi. Diversi quelli che invece se ne tornano in Europa con tanti pensieri per la testa, a partire da Pecco Bagnaia e la Ducati.

Il campione del mondo in carica ha fatto segnare domenica il secondo zero su tre gare e con 45 punti persi ora sarebbe leader della classifica e anche in fuga. Invece la chance di allungo è svanita nel nulla. Un vero peccato, anche perché i rivali più diretti continuano a sbagliare o a guadagnare poco in gara.

Bagnaia-Alex Marquez, che scena nelle qualifiche

Ma c’è un episodio che ha riguardato Bagnaia in questo fine settimana che ha fatto infuriare i suoi tifosi. Ma anche quelli del suo “mentore”, Valentino Rossi. Ed è accaduto durante le qualifiche del sabato, quando nel finale si stava per lanciare nel suo ultimo tentativo. Infatti al momento di uscire dai box è stato seguito da Alex Marquez, che aveva puntato il pilota italiano per cercare di ottenere la prima fila, sfruttandone magari la scia.

Una mossa che è stata subito notata dal campione del mondo, che si è fermato prima lungo la pit lane, poi un paio di volte anche in pista, senza però passare avanti, anzi dando vita a un siparietto piuttosto stucchevole, dove lui a sua volta dava la colpa a Luca Marini per stargli dietro. Solo un errore nel primo tentativo di Bagnaia ha costretto lo spagnolo ad andare avanti, ma nel post-qualifiche si è scatenata sui social una vera e propria guerra tra chi sosteneva Bagnaia e chi invece gli andava contro.

Scontro tra i fan di Valentino Rossi e Marc Marquez

Uno scontro dialettico tra i fan dei due piloti che però ben presto è parso chiaro essere più un nuovo capitolo della saga tra Valentino Rossi e Marc Marquez, che nonostante gli anni continua ad essere fomentata dai tifosi dei due schieramenti ma anche da qualche dichiarazione del campione di Tavullia e del talento di Cervera.

In particolare sull’episodio, riportato dai social di Sky Sport, si è scatenata una vera guerra verbale, con le due fazioni che hanno dato vita a uno scambio di opinioni molto acceso. C’è chi nel gesto di Alex ha rivisto proprio il comportamento del più grande ed esperto Marc, tanto che qualcuno ha subito detto “Ma allora è un vizio di famiglia?“. Molti hanno subito più in generale spostato l’attenzione sul rischio che questa ricerca delle scie porta in pista, chiedendo a gran voce a Dorna di intervenire per stabilire un regolamento più ferreo, ma ben presto il confronto è tornato a riguardare i due opposti schieramenti, con sullo sfondo Vale e Marc. Che qualcuno ha proprio tirato in ballo.

“Però quando Bagnaia tirava Valentino Rossi nessun problema….bella la coerenza“, ha provocato qualcuno, ma ci sono altri che hanno messo dentro anche il fratello: “Quando Luca Marini ha steso Enea Bastianini a Portimao, la folla gialla l’ha subito giustificato che non è prassi per Luca fare questi errori. Io direi che per Alex può valere lo stesso discorso“. “Non se un pilota si ferma 5 volte per farti passare! Ma davvero non ci arrivi?!“, la risposta di un altro fan. E così via, in una escalation di accuse reciproche, che inevitabilmente hanno riportato a galla vecchi rancori tra i fan di Valentino Rossi e quelli di Marc Marquez. Anche con una amara constatazione finale di chi ha sottolineato: “Marquez avrebbe ereditato i tifosi di Rossi se non fosse stato per il 2015“.