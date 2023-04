Vettel pentito di aver lasciato la F1? La sua risposta sorprende tutti

Ormai soltanto spettatore del Circus Vettel fa i conti con una Aston Martin ai suoi tempi impantanata e oggi scoppiettante. Ecco cosa ne pensa.

Eravamo ancora in confinamento a causa della pandemia, e la F1 non si sapeva neppure se avrebbe vissuto una stagione 2020, eppure il boss Ferrari di allora Mattia Binotto, tirò su il telefono e avveritì Sebastian Vettel che per il 2021 non ci sarebbe stato più posto per lui in squadra. Una doccia fredda, probabilmente inaspettata per il quattro volte iridato, che mai, fino a quel momento aveva ricevuto la comunicazione di un licenziamento. Dal canto suo il responsabile del muretto sostenne di aver faticato molto a fare quella chiamata. Eppure venne fatta e il tedesco dovette accettare a malincuore, amareggiato soprattutto per non essere stato in grado di portare a compimento il suo obiettivo, ovvero vincere con la Rossa.

Guardandosi in giro, l’unica opzione interessante per un pilota dal suo curriculum si rivelò essere la Aston Martin, anche se in quella fase di chiamava ancora Racing Point ed era rosa. A dargli conforto e fiducia i buoni risultati, per la verità perlopiù figli della copiatura dei disegni Mercedes, che per meriti propri, della monoposto. Buoni auspici che però quando è arrivato il suo turno non si sono confermati tali.

La verdona si dimostrò lenta. Con pochi ritiri senz’altro, ma non abbastanza competitiva da battersi per il podio e neppure per la top 5. Nel 2022 le cose non andarono meglio e per quanto riguarda Seb il risultato migliore conseguito furono due sesti posti a Baku e a Suzuka.

Onde evitare di rovinarsi ulteriormente il blasone, l’erede putativo di Schumacher decise di annunciare il ritiro dalle corse per dedicarsi alla famiglia e ai suoi interessi extra motori, come l’apicolutura, l’ambiente e i diritti delle minoranze.

Vettel si è già pentito dell’addio?

Dopo aver promesso una rivoluzione tecnica e delle performance, con la squadra finalmente capace di battersi con i big, patron Lawrence Stroll ha ingaggiato Alonso, con l’obiettivo di affiancare al figlio Lance un altro colosso dello sport e portare a casa punti pesanti. Alla fine le sue promesse si sono realizzate e concretizzate. Infatti dopo tre GP dall’avvio dell’annata 2023, la Aston figura quale seconda forza in campo. Unica assieme alla Red Bull ad aver sempre concluso nei primi tre.

Un ribaltamento che avrebbe potuto dispiacere il driver di Heppenheim. Ma non pare essere così. “Attualmente sto seguendo da tifoso, ma con un po’ pi di competenza avendoci corso per diverso tempo“, ha affermato ad Auto Bild, sostenendo di amara i gran premi e di essere ancora interessato alla disiciplina.

Ma in cosa consiste la nuova vita dell’ex ferrarista? E in special modo, sa sentendo la nostalgia dei ruota a ruota? “Mi trovo bene nella nuova situazione“, ha negato di soffrire di malinconia. “Non vedo l’ora di fare ciò che amo e di differenziare i miei impegni. Stare a casa con le bambine e i miei cari mi piace. Per adesso sto raccogliendo le idee, in vista di un progetto solido”.

Il #5 ha riferito di non essere neppure percorso da un sentimento di invidia nei confronti del Samurai che si è trovato a godere della vettura da lui sviluppata o di frustrazione per una macchina in palla a dispetto del suo periodo, ma di essere contento della sua decisione di smettere.

“E’ sempre difficile predire cosa succederà da un anno all’altro. Ecco perché la gioia per il team è il sentimento prevalente. Mi rallegra vedere che le cose stanno andando bene. E che in generale sono più esaltanti del campionato scorso, quando eravamo fuori forma. Detto ciò, lo scenario che si sta presentando non mi importa. Avrei scelto l’addio in ogni caso“, ha proseguito ribadendo di non aver avuto alcun ripensamento finora.