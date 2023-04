Quanto costa l’assicurazione di una Lamborghini? Cifra da capogiro

Possedere una Lamborghini è il sogno di milioni di appassionati di supercar. Le vendite delle auto della casa di Sant’Agata Bolognese volano.

La Lamborghini è diventata un’icona nel mondo, anche grazie al lavoro di straordinari tecnici che crearono uno stile inimitabile. Le soluzioni all’avanguardia dei primi modelli del marchio del Toro hanno rivoluzionato un intero segmento. Tutto nacque grazie ad un’intuizione straordinaria di Ferruccio Lamborghini che, in modo caparbio, volle rispondere allo strapotere commerciale della Ferrari.

Da un dialogo accesissimo tra i due imprenditori emiliani scaturì una rivalità inimmaginabile per l’epoca, anche perché la Ferrari era già un punto di riferimento dell’industria automobilistica di lusso. La Lamborghini, nata proprio da un contrasto sull’affidabilità di una Ferrari posseduta dal re dei trattori, si trasformò, nel giro di poco, grazie a modelli iconici come la Miura e la Countach in un duello clamoroso. Ferruccio Lamborghini fece parlare di sé proprio come Enzo Ferrari.

Prima di diventare uno straordinario marchio globale, sotto l’effige del gruppo Volkswagen, la Lamborghini esaltava l’artigianalità nostrana, puntando tutto sull’estro di tecnici italiani che hanno creato le supercar del Toro nello scorso millennio. Possedere una Lamborghini in un certo qual modo era anche più esclusivo di oggi, data la diffusione dei modelli in ogni angolo della terra. Oltre ad un allargamento della gamma di supercar, infatti, la casa oggi propone anche un super SUV di lusso come la Urus.

La vettura ha rivoluzionato i dettami dell’auto a ruote alte di lusso. Con la nascita della Lambo ibrida il marchio creato da Ferruccio Lamborghini amplierà, ulteriormente, i suoi orizzonti. A questo punto non si può neanche escludere la realizzazione di una supercar 100% elettrica, soprattutto perché la concorrenza ha già annunciato la realizzazione di una vettura da corsa alla spina.

I costi assicurativi di una Lamborghini

Senza soffermarci troppo sui dettagli della scelta di Ferrari e di altri marchi di lusso, la Lamborghini, attualmente, viaggia su fatturati record, grazie anche al lavoro ingegneristico e organizzativo teutonico. Il gruppo Volkswagen, infatti, ha puntato da tempo su di una gamma alla spina è lo stesso hanno fatto Porsche e Audi presentando vetture elettriche anche molto costose.

La Lamborghini non è alla portata di tutti e né lo sarà in futuro, come capirete dai costi di gestione e quelli relativi all’assicurazione. Quanto costa l’assicurazione di una Lamborghini? Una supercar del Toro vi verrà a costare una cifra compresa tra i 1000 € e i 3000 € all’anno. Dipende molto dalla polizza, occorre valutare anche il vostro storico. Tendenzialmente una Lamborghini non percorre troppi km all’anno ed è sempre custodita in un luogo sicuro. Chi investe centinaia di migliaia di euro non si preoccupa affatto del costo dell’assicurazione né della benzina.

In media per che assicurare una Lamborghini per tutti i rischi, con un chilometraggio limitato, costa circa 2000 €/anno. In aggiunta si può considerare un contratto con formula RC o all-risk, franchigie, prestito di un veicolo sostitutivo, presa in carico di alcune riparazioni, protezione del conducente, possibilità di noleggio e tante altre opzioni. Di solito chi acquista una Lambo non è un neopatentato, per questo alcune assicurazioni rifiutano i giovani conducenti.

Molto dipende anche dal modello. Lamborghini Aventador parte da 344.000€ e gestire un’auto del genere tra bollo, assicurazione e tutto il resto vi verrà a costare oltre 13.000 euro. Sono costi di manutenzione proibitivi per noi comuni mortali ma vi sono anche privilegiati che valutano la cifra anche molto conveniente. Del resto tutto dipende da che punto guardi il mondo tutto dipende, dicevano le note di una bella canzone.