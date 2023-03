MotoGP, GP Portogallo: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La MotoGP torna in azione domenica prossima per il Gran Premio del Portogallo. Ecco tutte le info utili e gli orari per seguire l’evento.

Dopo una lunga attesa, la MotoGP è pronta per riaccendere i motori. Il week-end compreso tra il 24 ed il 26 di marzo coinciderà con la prima gara stagionale, quel Gran Premio del Portogallo che non aveva mai aperto il Motomondiale. Il Qatar è stato infatti spostato alla fine della stagione, e così abbiamo la possibilità di vedere un qualcosa di differente almeno dal punto di vista dei luoghi in cui si corre.

Infatti, sul fronte delle forze in campo, non ci aspettiamo nulla di poi così particolare. La Ducati ha dominato i test invernali della MotoGP in Malesia, ribadendo poi la superiorità proprio in quel di Portimao la scorsa settimana. La Desmosedici GP23 sembra aver fatto un deciso step, ed almeno con Pecco Bagnaia è ormai superiore a quella che l’ha preceduta.

Il campione del mondo in carica, negli ultimi test disputati pochi giorni fa nell’Algarve, ha dato prova di tutta la sua sicurezza quando va in sella alla Rossa, ma gli altri hanno comunque provato ad avvicinarsi. Per il momento, è mancato Enea Bastianini, che non è riuscito a piazzare quel guizzo che ci si poteva attendere.

Va detto che parliamo di un pilota che ha dovuto fare uno switch importante, visto che non ha solo cambiato squadra, ma è l’unico che è passato da una moto del 2021 a quella 2023. Tutto ciò comporta tutta una serie di automatismi da ritrovare, ed è logico anche che lavorare in una squadra factory sia ben differente da una privata, nonostante l’ottimo Gresini Racing con il quale ha fatto vedere grandi cose.

E gli altri? Difficile dire dove siano, con Fabio Quartararo e la Yamaha che si sono dimostrati in crescita nell’ultima giornata di test andati in scena a Portimao, piazzando il terzo tempo a tre decimi dal grande rivale Bagnaia. Nelle sue parole si è colto un ottimismo che mancava da tempo, ed è per questo che in molti si augurano che “El Diablo” possa essere della partita, almeno su questo circuito.

Ben peggio è messo Marc Marquez, il quale dovrà soffrire e non poco ad inizio stagione a causa di una Honda molto lontana dai primi. La RC213V non ha fatto quei passi avanti che l’otto volte campione del mondo si aspettava, mentre la KTM è ancora molto difficile da giudicare. Bene invece l’Aprilia, la quale è cresciuta tantissimo portando tante innovazioni che sono destinate a fare scuola.

MotoGP, ecco gli orari del GP del Portogallo

La pista di Portimao è entrata a far parte del calendario della MotoGP nel 2020, quando a vincere fu proprio la KTM con Miguel Oliveira, ora passato al team RNF di Aprilia. Nel 2021 vennero disputate due gare da queste parti, con Fabio Quartararo sulla Yamaha e Pecco Bagnaia con la Ducati che si divisero le vittorie.

Lo scorso anno, è stato ancora una volta l’ex campione del mondo della MotoGP ad avere la meglio sui rivali, ma quest’anno pare molto complesso pensare di ripetere questo risultato. La pista di Portimao è comunque una delle più belle in assoluto, visti i suoi saliscendi che sono veramente da brividi. I piloti dovranno cercare di trovare la quadra sin dalle libere, visto che quest’anno c’è anche la variabile in più della Sprint Race che può sicuramente mischiare le carte durante il fine settimana.

L’attesa è davvero alle stelle, ed ormai mancano poche ore al semaforo verde delle prime prove libere. L’augurio di molti è che il campionato non si risolva in un dominio Ducati, che almeno nelle prime tappe appare quasi scontato. La pista, come detto, nasconde mille insidie, ma il favore dei pronostici per la casa di Borgo Panigale è scontato.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Portogallo su SKY

Venerdì 24 marzo



Prove libere 1

Moto3 10:00

MotoGP 11:45

Moto2 10:50

Prove libere 2

Moto3 14:15

MotoGP 16:00

Moto2 15:05

Sabato 25 marzo



Prove libere 3

Moto3 09:40

MotoGP 11:10

Moto2 10:25

Qualifiche

Moto3 13:50

Moto2 14:45

MotoGP 11:50

Sprint Race

MotoGP 16:00

Domenica 26 marzo



Warm-up

Moto3 09:45

Moto2 10:15

MotoGP 10:45

Gare

Moto3 12:00

Moto2 13:15

MotoGP 15:00

Orari TV GP Portogallo TV8

Sabato 25 marzo



Diretta su TV8 della Sprint Race

Domenica 26 marzo