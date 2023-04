Leclerc, annuncio ufficiale ai tifosi Ferrari: ora è veramente stufo di tutto questo

Charles Leclerc si è sfogato sui social media. Il pilota della Ferrari ha avuto un inizio di stagione difficile, ma ora c’è un altro problema.

Lo start stagionale di Charles Leclerc al volante della SF23 è stata da incubo. Il pilota avrebbe voluto lottare per il titolo mondiale, ma non ha avuto a disposizione, per l’ennesima volta, un’auto competitiva. La Scuderia modenese aveva fatto grandi proclami, ma a dominare sin qui è stata la Red Bull Racing.

Il monegasco è stato fermato da problemi tecnici nella prima tappa in Bahrain. Due centraline ko hanno portato ad un ritiro sanguinoso al giro 41 e ad una penalità al Gran Premio successivo. In Arabia Saudita la SF23 è stata lenta e il #16 ha chiuso al settimo posto, alle spalle anche del teammate. I due hanno avuto un confronto a distanza via radio per la posizione.

La situazione non si è fatta più serena nelle qualifiche di Melbourne per una scia non data da Sainz. CL16 è stato costretto a fare un solo giro lanciato in Q3, per una pioggia che non è mai scesa in pista. Partire dalla terza fila avrebbe avuto un impatto diverso rispetto ad una settima piazza, soprattutto per i problemi avuti nel primo giro. Pronti via e Leclerc è stato troppo ottimista, lanciandosi all’esterno di Lance Stroll. Quest’ultimo nella morsa tra la Ferrari del numero 16 e l’Aston Martin del teammate, finendo nella sabbia al primo giro.

Lo sfogo di Charles Leclerc

Al di là degli errori personali del driver, la monoposto è nata male e continuano a ripetersi sbagli strategici e problemi di affidabilità. In qualifica, di solito, Leclerc riusciva a mascherare i limiti della monoposto ma ora il gap è troppo ampio. I problemi negli ultimi tempi sono dettati anche dal fattore privacy.

“Ciao a tutti. Negli ultimi mesi, il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia“, ha tuonato il pilota monegasco della Ferrari su Instagram.

“Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vedete per strada o in pista, ma non scenderò se venite a trovarmi a casa. Il vostro sostegno, sia di persona che sui social media, significa molto per me, ma c‘è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato. Buona Pasqua a tutti”, ha concluso Leclerc. Quest’ultimo sta attraversando un periodo molto duro. E’ sempre stato molto disponibile con tutti, a tal punto da essere scippato del suo orologio Richard Mille per firmare autografi e fare selfie. E’ arrivata al riguardo una buona notizia.

Finché si tratta di una disponibilità in un luogo pubblico il pilota ha avvertito che se la sente di essere accondiscendente, ma cosa diversa è essere disturbato a casa propria. Il driver ha approfittato della festività per lanciare un appello a tutti i suoi “tifosi” che lo stanno disturbando nella sua residenza di Montecarlo. Il giovane non vuole scendere sotto al palazzo ad ogni bussata di citofono né può cambiare appartamento. A Monaco dovrebbe sentirsi in un luogo sicuro. Di questo passo sarà costretto a barricarsi ed evitare altre invasioni della privacy.