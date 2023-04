F1, Domenicali stupisce tutti su Alonso: le sue parole lasciano sbigottiti

Fernando Alonso è sotto i riflettori per i suoi 100 podi in F1. Il fenomeno di Oviedo vuole continuare a stupire, come sancito da Stefano Domenicali.

Fernando Alonso sta vivendo una nuova giovinezza al volante dell’Aston Martin del boss Lawrence Stroll. Dopo aver lasciato l’Alpine con un solo podio conquistato in due anni, il fenomeno di Oviedo ha ritrovato lo smalto che sembrava aver perso a seguito di scelte fallimentari.

Stanco di arrivare sempre secondo in Ferrari decise di lasciare Maranello per puntare tutto sul progetto McLaren Honda. Con il senno di poi il motorista giapponese ha consegnato nelle mani di Max Verstappen già due titoli mondiali, ma il binomio con il team di Woking non funzionò. I problemi principali nacquero da una difficile situazione legata all’affidabilità delle prime Power unit ibride della Honda in Formula Uno.

Dopo aver inseguito il sogno della Triple Crown, il pilota spagnolo decise di voler ritornare nel circus per lottare per podi e vittorie. I due anni lontani dalla massima categoria del Motorsport lo hanno tenuto motivato e in forma, anche grazie all’esperienza sulle dune nel deserto della Dakar e in pista nelle iconiche sfide di Le Mans e Indianapolis. Forse oggi Fernando è anche più completo dal punto di vista tecnico di quanto lo era ai tempi delle sfide con Michael Schumacher.

Gli è sempre mancata un’auto all’altezza del suo talento e in questa annata sta dimostrando che si è trattato di un grossissimo spreco per la Formula Uno stessa. Se i migliori piloti fossero stati messi nelle migliori condizioni possibili, negli ultimi 10 anni, avremo assistito a ben altri spettacoli in pista. Già aver recuperato il migliore Alonso è una buona notizia, in un’annata che potrebbe essere dominata dalla Red Bul Racing.

Piovono complimenti su Alonso

Tra le persone che sono rimaste maggiormente meravigliate dalle capacità del veterano spagnolo c’è proprio il boss della Formula Uno, Stefano Domenicali. Il circus si è stretto intorno allo spagnolo in occasione di due podi ottenuti in Bahrain e Arabia Saudita. Nel primo caso il #14 si è dovuto sudare il piazzamento, approfittando anche del DNF di Charles Leclerc al giro 41. Lo spettacolare sorpasso a Lewis Hamilton è già candidato ad essere uno degli highlights della stagione 2023.

Per quanto concerne la sfida di Jeddah, il percorso è stato più lineare partendo dalla prima fila e terminando alle spalle delle due inarrivabili piloti della Red Bull Racing. A motivare Alonso c’è all’orizzonte il terzo round del campionato 2023 che dovrebbe garantire un’occasione speciale all’asturiano. Dato che gli attuali piloti delle Red Bull Racing non hanno mai conquistato la prima posizione potrebbe essere sfatato un tabù clamoroso. Fernando non vince un GP dai tempi della Ferrari e potrebbe avere qualche chance all’Albert Park. Alonso vorrebbe celebrare il suo centunesimo podio in carriera, con una vittoria come prima di lui hanno anche fatto Raikkonen, Prost, Vettel, Schumacher ed Hamilton.

Operazione difficile, ma non impossibile. “La verità è che vederlo è fantastico, sarei il più felice, al di là della sua famiglia e dei suoi amici, a vederlo vincere ancora. Se lo merita, purtroppo con lui abbiamo perso due titoli nell’ultima gara (2010 ad Abu Dhabi e 2012 in Brasile), e questa è la vita e lo sport, ma tutto ciò dimostra quanto sia tremendamente forte, un grande esempio per le generazioni che verranno, per non arrendersi mai. Spero di vederlo lottare per quella vittoria 33, mi piace vederlo lottare in testa. È unico”, ha commentato a Marca Domenicali.

L’elogio di Domenicali a Fernando

“Max è forte, è un top driver, ma se dai a Fernando una macchina forte può farcela, senza dubbio, non ha paura. È uno dei migliori della storia, in passato e adesso, è ancora lì, sarà sicuramente il protagonista di quella stagione”, ha annunciato il boss della F1 a Marca.

“E’ una bella storia, perché vedi un ventenne come Verstappen così concentrato e maturo, e vedi Fernando a 41 anni capace di lottare ed essere lì, così forte, è solo magia. È fantastico, ma non solo per la Spagna, se lo vedi in giro per il mondo e lo abbiamo visto in Bahrain e in Arabia, ci sono molte persone con la loro bandiera, giovani e meno giovani, è fantastico, e sai perché? Perché tutti i piloti sono ormai così connessi ai social da potersi connettere con le nuove generazioni, linfa fresca per la F1 che li vede come nuovi eroi”.

Stefano Domenicali guida la F1 dal 2020, cavalcando tutti i trend possibili. Non ha escluso un altro appuntamento in Spagna. “Stanno lavorando per portare una gara e la F1 è felice di avere così tanti candidati perché sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo, conosciamo la passione che c’è in Spagna, ho lavorato con Fernando e lo conosco bene. È un piacere vedere come l’interesse continui a crescere in Spagna anche per Carlos, ed è una grande notizia per noi che sia Madrid che Barcellona vogliano la F1”, ha ammesso l’imolese.