Verstappen domina a Melbourne: Max toglie l’ultima speranza ai rivali

Max Verstappen si prende la prima pole position in carriera a Melbourne, con un giro a dir poco spaventoso. Ecco il suo commento.

Le qualifiche del Gran Premio d’Australia hanno eletto Max Verstappen come autore della pole position, grazie all’ennesimo giro perfetto trovato nel momento in cui più contava. Calzando un set di gomme Soft, il campione del mondo ha fermato il cronometro sull’1’16”723, distruggendo il vecchio record della pista di oltre un secondo, che apparteneva a Charles Leclerc e risaliva ad un anno fa.

Ancora una volta dopo Jeddah, ci sarà solo una Red Bull davanti a tutti, con l’altra costretta alla rimonta. Sergio Perez partirà dall’ultima posizione, a causa di un errore commesso nel Q1 che lo ha portato ad insabbiarsi. Il messicano, che è stato in enorme difficoltà per tutto il week-end, ha mancato il punto di staccata in Curva 3, non riuscendo più ad uscire dalla ghiaia.

Checo dovrà quindi inventarsi una difficile rimonta, ma pensare di combattere con il Verstappen visto oggi sarà a dir poco impossibile. L’olandese è stato perfetto nello sfruttare la strabiliante RB19, con un ultimo tentativo perfetto che gli ha consentito di fare un gran gap visti i distacchi che c’erano stati per tutta la giornata.

In prima fila ci si aspettava di vedere l’Aston Martin di Fernando Alonso o una delle due Ferrari visti i buoni riscontri emersi nelle prove libere, ma invece c’è la Mercedes di un sensazionale George Russell. Il britannico è l’unico oltre a Super Max ad aver abbattuto il muro dell’1’17”, arrivando a 236 millesimi dal battistrada.

Terzo Lewis Hamilton che conferma la ritrovata competitività delle frecce nere, che un anno fa qui faticavano a stare in strada a causa dell’enorme porpoising, e che proprio in qualifica hanno trovato il rendimento necessario. Quarta piazza per Alonso, mentre Carlos Sainz è quinto davanti a Lance Stroll. Disastroso Charles Leclerc che è solo settimo, a più di mezzo secondo dal miglior tempo.

Verstappen, ecco il suo commento alla fine del sabato

In F1 il pilota può fare ancora la differenza in determinate circostanze, e Max Verstappen ne è la prova definitiva. Il campione del mondo è riuscito ad andare oltre i problemi della Red Bull nel centrare la giusta finestra di utilizzo delle gomme, piazzando la zampata proprio nel momento in cui serviva.

La RB19 ha dominato soprattutto sul passo gara a Sakhir e Jeddah, ed il fatto che Sergio Perez non sarà nei paraggi potrebbe essere una garanzia sulla vittoria del figlio di Jos. A fine qualifica, il campione del mondo non ha nascosto la propria soddisfazione, mettendo in mostra un sorriso a 32 denti.

Ecco il commento di Verstappen dopo la seconda pole position stagionale: “Com’è stato il mio giro? L’ultimo tentativo è stato davvero molto buono, ma per tutto il week-end abbiamo fatto fatica a portare le gomme nella giusta finestra di utilizzo. Questo problema non ci permetteva di spingere come volevamo, ma per fortuna abbiamo trovato il ritmo giusto nel Q3, nel momento in cui contava. Sono molto contento del giro che ho fatto, non vedo l’ora che sia domani per andare in gara e fare il meglio che possiamo“.

L’olandese si è lamentato per un piccolo problema in fase di scalata, ma alle interviste ha smentito che qualcosa non abbia funzionato sulla sua Red Bull: “Se ci sono stati problemi con la batteria ed il cambio e se temo per l’affidabilità in gara? No, normalmente non dovrebbero esserci problemi in gara, cerchiamo sempre di ottimizzare ciò che abbiamo e continueremo a farlo. Ho anche rischiato di colpire un uccello, ogni tanto succede su questi tracciati cittadini, ma per fortuna sono riuscito ad evitarlo“.

La RB19, come già ampiamente visto, è una monoposto che in gara è in grado di fare una grande differenza, ed il due volte iridato sa benissimo che questa è la chiave di lettura giusta per puntare al colpaccio: “Mi auguro che in gara la macchina sia forte, normalmente lo siamo alla domenica, la chiave sarà la gestione delle gomme. Se ho il pacchetto per avere una rivincita qui? Sono salito solo una volta sul podio, ma stavolta voglio andare su un gradino diverso, credo che abbiamo il potenziale per provarci“.

Super Max ha poi detto la sua ai microfoni di “SKY Sport F1“: “Mi aspettavo che sarebbe stata una qualifica difficile, ma è andata piuttosto bene. Se abbiamo più problemi a riscaldare le gomme rispetto all’anno scorso? No, non credo, dipende tutto dall’asfalto, andò così anche lo scorso anno. Se sarò più vulnerabile senza Checo? Credo di no, abbiamo una macchina più veloce in gara, dobbiamo pensare a noi ed a partire forte“.