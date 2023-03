Questa Hyundai è tutta da mangiare: mai vista una cosa del genere

La Hyundai ha tra i suoi modelli di punta la Ioniq 6, che nelle ultime ore sta spopolando sul web in una versione decisamente più…dolce.

Tra i marchi fortemente impegnati nel passaggio da veicoli con motori termici a quelli elettrici c’è la Hyundai, che conta già nel proprio listino diversi modelli elettrificati di un certo successo. Solo pochi giorni fa ad Autocar, Michael Cole, il direttore della divisione europea del marchio, ha confermato che nonostante la grande corsa a SUV e crossover, oltre che all’elettrico, alcuni modelli chiave come i10, i20 e i30 continueranno a vivere anche nei prossimi anni. Ma, come detto, oggi i prodotti di punta del marchio sono quelli della serie Ioniq.

Tra gli ultimi prodotti che si stanno distinguendo sul mercato ci sono la Ioniq 5, ma in particolare la Ioniq 6. Quest’ultima, ad oggi l’ammiraglia del marchio asiatico, si distingue per la sua linea originale, frutto dell’intreccio tra stilemi che si ispirano al passato e altri che arrivano dal mondo aeronautico. Una vettura che a detta dei vertici della Hyundai rappresenta il nuovo punto di riferimento stilistico e tecnologico che il marchio vuole dare alle sue vetture full-electric del futuro.

Una vera icona che è stata omaggiata anche in una maniera decisamente originale. Infatti è stata ricreata in maniera perfetta, anche se in scala decisamente minore, da un grande personaggio della tv e del web, che ha deciso di farne una versione molto…gustosa.

Ionic 6, una versione tutta da mangiare

L’autore di questo omaggio alla vettura della multinazionale coreana è stato nientemeno che Amaury Guichon, giovane e talentuoso top chef della pasticceria mondiale, che è nella top-3 delle pastry star più seguite a livello globale sui social media. Basti pensare che il classe ’91, di lontane origini anche italiane ma con la doppia cittadinanza francese e svizzera, è un grande protagonista sul web. Su Youtube ha oltre 8 milioni di iscritti al suo canale, per non parlare di quelli iscritti su Tik Tok e Instagram.

E’ famoso per realizza splendide sculture di cioccolato e caricare il procedimento e la loro realizzazione con video sui social. E il suo ultimo lavoro raffigura proprio la Hyundai Ioniq 6, che ha definito per l’occasione la macchina più deliziosa del mondo. Partendo da un tavolo vuoto e da una brocca di cioccolato liquido, ha cominciato a descrivere passo dopo passo come creare un modello del genere.

Innanzitutto ha creato un grande rettangolo di cioccolato e disegnando sopra la sagoma della Ioniq 6. Poi ha ritagliato le parti e con questi pezzi ha formato elementi come il cofano, il parabrezza e il tetto. Poi ha tagliato il cioccolato per aggiungere dettagli di design tipici di questa Hyundai e dopo aver dedicato un po’ di tempo sulla parte anteriore, al paraurti posteriore e allo spoiler, il modello ha preso la sua forma definitiva. Infine l’ha rifinita con un colore bianco e dettagli neri, proprio come uno dei modelli in produzione, prima di passare al tocco finale del logo e della scritta, oltre che le gomme (rifinite con un tornio).

Una Hyundai che piace anche su strada

Di sicuro un omaggio quello del pasticciere molto apprezzato dai vertici del marchio coreano, ma c’è da dire che ancor più dolci sono le notizie che arrivano sul fronte vendite, perché la Ioniq 6 viaggia a gonfie vele nel mondo anche su questo aspetto.

Ad oggi di listino è disponibile con tre configurazioni di propulsore: il modello standard è a trazione posteriore e offre 149 cavalli, ma ci sono anche le varianti da 225 CV e quella a trazione integrale da 320 CV. A seconda del modello, c’è un pacco batteria da 53 kWh o 77,4 kWh. La versione SE RWD Long Range è in grado di percorrere 580 km con una carica, mentre le SEL AWD e Limited AWD quasi 435 km.