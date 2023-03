Ferrari, Charles Leclerc suona la carica: obiettivo fissato

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, nonostante la pioggia, ha espresso in modo chiaro di cosa avrà bisogno nel weekend in Australia.

Per la Ferrari è iniziato il lavoro di preparazione in vista del terzo round del campionato del mondo 2023. Sul tracciato di Albert Park la Scuderia ha trovato un piccolo sorriso, nonostante le condizioni della pista, chiudendo la giornata con Leclerc al secondo posto alle spalle di Fernando Alonso. Il team modenese ha condotto, con entrambi i driver, diverse prove di setup.

I tecnici continuano ad accumulare i dati e provare a capire gli aspetti critici e quelli positivi della SF-23. La nuova monoposto, sin qui, ha deluso le aspettative dei tifosi e dei piloti. Ci si attendeva una evoluzione tecnica della F1-75, ma con maggiore potenza e più affidabilità. Leclerc, invece, è già stato costretto a scontare 10 posizioni di penalità sulla griglia a Jeddah a causa dei problemi alle centraline della SF-23.

Nelle prove libere 1 e 2 la Rossa ha provato diversi assetti per migliorare il feeling nelle curve di Albert Park, adottando tutte le mescole da asciutto. La Pirelli ha messo a disposizione un grande ventaglio gomme, e anche le Intermedie nella seconda sessione, sono state messe a dura prova. Nella FP1 Charles e Carlos hanno registrato il quinto e il sesto tempo, scattando con le mescole hard nella prima fase per poi provare le morbide nella fase centrale del turno, quando i due hanno marcato i tempi di riferimento in 1’19”378 e 1’19”505.

Negli ultimi minuti, dopo una red flag causata dal segnale GPS in pista, i ferraristi hanno girato con maggiore carico di carburante. Una volta sospeso tutto a 4 minuti dal termine della sessione a causa dello stop di Logan Sargeant nel terzo settore gli ingegneri hanno analizzato i dati. Charles ha affrontato 16 tornate, Carlos 20.

Nota positiva in casa Ferrari

Il programma delle FP2 è stato condizionato, ulteriormente, dal clima. Charles e Carlos hanno girato con la gomma media con le quali hanno registrato un 1’19”332 e un 1’19”695. In seguito sull’ Albert Park è scesa una pioggia che ha fermato tutti dopo una ventina di minuti. I driver della Rossa sono poi scesi in pista con gomme Soft ma l’asfalto è risultato troppo bagnato e così sono passati alle Intermedie. Alla fine entrambi hanno preferito non girare in condizioni così avverse. Il meteo dovrebbe andare a migliorare.

Ne complesso Leclerc ha percorso 10 giri, due in meno di Sainz. In attesa delle terze libere, previste alle 12.30 (3.30 CET), le qualifiche alle 16 (7 CET) il monegasco ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Nonostante la pioggia abbiamo imparato molto. Abbiamo fatto diverse verifiche per le direzioni di assetto da intraprendere e mi pare che il feeling sia migliore rispetto alle gare precedenti. Questo è positivo e probabilmente sono state le PL2 più positive della stagione per noi. Il che non significa molto, però quantomeno è un venerdì che si chiude con una nota positiva. Ora dobbiamo lavorare e fare un altro passo verso la giusta direzione domani. Speriamo di essere più vicini alle Red Bull proprio domani, ma specialmente domenica”.

La spinta di Leclerc

Charles ha provato a motivare tutta la squadra in vista dell’intenso programma del weekend: “Credo che in qualifica saremo vicini, per la gara nessuno ha fatto le simulazioni con la pioggia, quindi arriveremo tutti un po’ ciechi domenica, anche se nelle PL3 magari impareremo qualcosa”. Il monegasco, in cuor suo, è consapevole che sarà difficile lottare con le RB per la conquista del mondiale.

“Abbiamo esplorato diverse configurazioni di set-up oggi ed è stato interessante perché ho la sensazione che stiamo andando nella giusta direzione. Questo ovviamente non significa che abbiamo lo stesso passo dei nostri rivali, che sembrano ancora davanti. C’è ancora molto lavoro da fare prima di poterci dire in condizione di poter combattere con loro ma dal conto nostro continueremo a mettere tutte le nostre energie sul fare degli ulteriori passi avanti”, ha aggiunto Charles ai media Ferrari.