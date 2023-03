Bastianini, operazione annullata? Il responso del medico di Valentino Rossi

Il centauro della Ducati, Enea Bastianini, è stato travolto nella Sprint Race da Luca Marini. L’ex centauro del team Gresini ha ricevuto una notizia inaspettata.

Sul tracciato di Portimao Enea Bastianini ha avuto un brutto infortunio, a causa di un’entrata sconsiderata di Luca Marini. Il fratello minore di Valentino Rossi ha commesso un errore importante, ma non avrebbe mai pensato di procurare uno stop forzato al centauro romagnolo.

Al debutto sulla Desmosedici GP23 Enea era partito anche alla grande nella prima storica corsa di breve durata della top class. Dopo poche curve è stato risucchiato dal gruppone prima di essere centrato in pieno dal pilota del team Mooney VR46. Per il compagno di squadra, invece, la stagione è iniziata in modo spettacolare, grazie al doppio successo In Portogallo.

Pecco Bagnaia, infatti, ha dominato la Sprint Race e la gara domenicale, portandosi a casa il massimo bottino di punti. Nel primo weekend stagionale gli appassionati di MotoGP sono rimasti sorpresi dall’incredibile numero di incidenti che sono avvenuti nel corso della tappa portoghese. Alla vigilia del campionato era pronosticabile che vi sarebbero stati più rischi per i centauri, considerando le due partenze ogni weekend.

Per di più gli elementi per una bagarre accesissima nei primi metri della Sprint Race vi saranno tutti, anche nelle prossime tappe, dato che i piloti si possono prendere ancora più rischi sulle mescole soft, non andando ad intaccare la posizione di partenza della gara domenicale. In un solo fine settimana si sono infortunati ben quattro centauri che non prenderanno parte alla prossima tappa. Oltre a Bastianini sono rimasti vittime di infortuni anche Pol Espargaró, Marc Marquez e Miguel Oliveira. Tutti questi centauri non prenderanno parte alla prossima tappa in Argentina. Ecco la nostra guida.

La delicata situazione di Bastianini

Per i fan della MotoGP è un duro colpo da mandare giù, soprattutto perché è venuto meno l’antagonista principale della Honda e anche la lotta interna tra i due ducatisti. Per tutto l’inverno si era fatto un gran parlare delle possibili sfide tra i due centauri di riferimento della casa di Borgo Panigale, ma la rottura della scapola dell’ex rider del team Gresini ritarderà la battaglia.

Lo zero in classifica è una notizia pessima per Enea, ma c’è una buona news. Enea, a Forlì è stato visitato dal Dr. Giuseppe Porcellini, chirurgo specializzato in interventi alla spalla che in passato ha operato anche Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Il suo manager Carlo Pernat, Enea ha annunciato che non finirà sotto i ferri.

“Le visite sono state abbastanza positive, la frattura alla scapola ovviamente c’è però fortunatamente è composta quindi potrò iniziare la riabilitazione da lunedì prossimo. Diciamo che ci sono buone speranze di gareggiare ad Austin, l’obiettivo è tornare in forma per quella gara. Ovviamente dovrò essere a posto per la MotoGP, ne deve valere la pena, ma valuteremo più avanti il da farsi”, ha spiegato Enea Bastianini, come riportato su MOW.

Quando torna Enea?

Se tutto dovesse procedere per il verso giusto Enea dovrebbe balzare in sella alla Ducati in occasione della tappa di Austin. In Texas dovrebbe fare ritorno anche Marc Marquez, operatosi alla mano destra. Il centauro romagnolo vorrà subito dimostrare di valere il sedile della moto più ambita del Paddock della classe regina.

Nel caso l’infortunio desse ancora problema per il 14 aprile, a sostituire Bastianini ci sarà Michele Pirro, mentre a Termas de Rio Hondo la moto resterà ferma al box. Un inizio non proprio sereno, ma il meglio per il romagnolo deve ancora venire. Ci sarà tempo per dimostrare di essere il primo contendente di Pecco.