MotoGP, Marquez demolito dai colleghi: trapelano parole pesanti

Prima di salire sul podio portoghese Bagnaia, Vinales e Bezzecchi hanno discusso, animatamente, delle azioni di Marc Marquez.

Marc Marquez è finito nel mirino dei colleghi, dopo le azioni incresciose compiute nella prima tappa del mondiale 2023. Il centauro di Cervera ha cercato di tenersi stretta la prima posizione, dopo la magnifica pole position, ma dal punto di vista tecnico la sua Honda non ha nessuna possibilità, ad oggi, di poter sfidare le moto italiane.

Ducati e Aprilia si sono dimostrate superiori a Portimao e, proprio per rischiare di tenere il ritmo dei primi piloti di testa, Marc ha subito commesso una serie di scorrettezze la matita rossa. Il fenomeno catalano ha chiuso nei primi metri in una morsa Pecco Bagnaia con la complicità di Jorge Martin. Quest’ultimo si è ritrovato ad essere quasi sbalzato dalla moto a causa di una manovra rischiosissima del centauro della Honda.

Pecco Bagnaia si è tenuto lontano dai guai, preferendo perdere qualche posizione per poi guadagnarla qualche curva dopo. Nel trambusto del primo settore del primo giro si è inserito alla grandissima Miguel Oliveira. Il centauro del team satellite RNF Aprilia, sul tracciato di casa, avrebbe potuto conquistare un prestigioso podio ma in curva 3 si è visto arrivare un tornado con il numero 93.

Non è la prima volta che l’otto volte campione del mondo è costretto a prendersi dei rischi eccessivi nel tentativo di lottare per le posizioni nobili della classifica. Senza mezzi termini ha dichiarato anche a Sky che avrebbe potuto desistere perdendo 1 decimo minimo al giro, ma ha deciso di forzare. Probabilmente gli si è chiusa la vena e non ha valutato bene i margini della staccata in una curva molto lenta del tracciato portoghese.

Le conseguenze delle azioni di Marquez

Jorge Martin allargando la traiettoria è riuscito a non cadere mentre ad avere la peggio è stata l’Aprilia con in sella Oliveira. Sbalzato dalla moto il portoghese si è accasciato al suolo, aspettando il soccorso dei commissari e dei medici. Marc Marquez ha subito capito la gravità della situazione alzandosi in piedi e andando a confortare il collega. Dopo il terzo posto nella SR, nel GP il #93 si è preso solo fischi.

Per fortuna l’ex pilota della KTM non ha accusato rotture, sebbene abbia rischiato di ritrovarsi con una gamba rotta. Ad avere la peggio, alla fine, è stato proprio Marc Marquez che si è sottoposto ad un intervento alla mano destra per la rottura del primo metacarpo. Per lo spagnolo si tratta dell’ennesimo avvio stagionale da incubo dopo tre anni trascorsi tra operazioni chirurgiche alla spalla destra e inevitabili lunghe riabilitazioni.

In questa annata sembrava essere tornato in piena forma fisica ma i problemi alla sua RC213V lo hanno portato a commettere l’insensata azione nelle prime battute del Gran Premio del Portogallo. L’entourage di Marquez ha reso noto che il trentenne non parteciperà alla prossima tappa in Argentina e sarà costretto ad un riposo forzato, sperando di tornare in pista per la terza tappa in Texas. Tutto ciò, ovviamente, favorisce la fuga in classifica di Francesco Bagnaia, già grande favorito per la conquista per la seconda corona consecutiva.

MotoGP, battibecco nel retro-podio

Il campione del mondo della Ducati ha conquistato la prima storica Sprint Race nella giornata di sabato scorso per poi ripetersi, di gran carriera, nell’evento domenicale. Per Maverick Vinales non c’è stato nulla da fare, nonostante una buona Aprilia. L’ex compagno di squadra in Yamaha di Valentino Rossi ha chiuso al secondo posto davanti a Marco Bezzecchi.

I tre si sono ritrovati nel retro-podio a commentare le azioni sconsiderate di Marc Marquez. Ecco cosa si sono detti, rivedendo le azioni di Marc. Vinales ha detto: “Guarda, guarda, incredibile. Madre di dio”. Bagnaia ha replicato: “Dopo ha fatto lo stesso…”. Le immagini hanno evidenziato poi il crash di curva 3, nel quale Marquez ha colpito Martin e Oliveira.

Vinales: “Guarda adesso”. Bezzecchi: “No no no. Ca**o Miguel poverino…”. Vinales: “Dai porca pu**ana”. Bagnaia: “Che sfiga (indicando Oliveira, ndr). Si ma…”. Vinales: “Uh madre di Dio”. Bezzecchi: “Speriamo che stia bene”. Bagnaia, infine, ha aggiunto: “Due giri di fila così…(in riferimento a Marquez)”.