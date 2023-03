MotoGP, notizia clamorosa: Marquez può cavarsela così?

Marc Marquez è nell’occhio del ciclone per quanto accaduto nel primo round della MotoGP a Portimao. Ora spunta un dettaglio assurdo.

La MotoGP deve affrontare una situazione che ha del paradossale, e che vede protagonista Marc Marquez. Nel fine settimana di Portimao, il nativo di Cervera ne ha combinate più di Bertoldo, rimediando anche un infortunio che lo terrà lontano dalla pista per il prossimo fine settimana.

La Honda, a questo punto, dovrà decidere in fretta se sostituire lo spagnolo con Stefan Bradl o meno in Argentina, dove Marc sicuraemnte non correrà. La folle manovra fatta ai danni di Miguel Oliveira in Portogallo è costata caro all’otto volte iridato, che ha rimediato una frattura al primo metacarpo della mano destra.

Per il suo errore di guida, Marquez è stato sanzionato, come vedremo in seguito, con due long lap penalty che avrebbe dovuto scontare a Termas de Rio Hondo, ma qualcosa non torna. Ecco perché il Circus della MotoGP deve cercare di evitare una brutta figura mondiale.

MotoGP, Marquez potrebbe non scontare la penalità

Marc Marquez non correrà il Gran Premio d’Argentina della MotoGP, previsto per il prossimo fine settimana in quel di Termas de Rio Hondo. L’otto volte campione del mondo ha infatti rimediato una frattura al primo metacarpo della mano destra, per la quale è stato operato a Barcellona.

Già nelle interviste rilasciate immediatamente dopo la gara, l’alfiere della Honda aveva detto di non poter confermare la sua presenza al via in Argentina, e la comunicazione ufficiale è arrivata poche ore più tardi. A questo punto, si è aperto un vero e proprio caso, dal momento che il nativo di Cervera è stato penalizzato dalla direzione di gara con un doppio long lap penalty da scontare proprio a Termas de Rio Hondo, dove lui non ci sarà.

A quel punto tutti hanno pensato che la penalità sarebbe scalata alla tappa successiva, prevista per il 16 di aprile ad Austin, ma è poi arrivata una precisazione raggelante proprio da parte della Dorna, che gestisce la MotoGP. Alla testata “The-Race.com“, un portavoce ha specificato che Marquez non andrà a scontare questa sensazione ad Austin se non dovesse essere presente in Argentina, e la sua folle manovra ai danni di Miguel Oliveira resterà così impunita.

Un caso a dir poco clamoroso che non ha scusanti

Marc Marquez potrebbe non scontare la penalità nella gara in cui tornerà in pista, e qui entra in gioco la lettura del regolamento. Nel comunicato ufficiale della MotoGP in cui veniva annunciata la sanzione comminata a suo carico, c’era infatti scritto che la doveva scontare specificamente in Argentina, nella prossima tappa, e non “alla prossima gara a cui parteciperà”.

Per dare un termine di paragone, nel corso della gara di Moto2, Celestino Vietti ha scontato un long lap penalty che risaliva a Valencia dello scorso anno, ed all’epoca, nel comunicato fu scritto che avrebbe dovuto farlo alla gara successiva, pur rientrando in una stagione diversa, come accade nelle partite di calcio in caso di squalifica per espulsione o per doppia ammonizione.

La situazione è davvero paradossale, ed è lecito attendersi che presto arrivi un chiarimento da parte della Dorna. Una manovra così pericolosa come quella del nativo di Cervera non può passare inosservata, perché così si darà un esempio a dir poco pessimo a tutti gli altri piloti.

Anche la Dorna non ci fa di certo una bella figura, e sui social stanno già spopolando teorie complottiste, con parecchi tifosi che affermano che Carmelo Ezpeleta starebbe proteggendo il suo pupillo, ovvero il #93. Questa storia non è affatto conclusa e tutti sono in attesa di saperne di più, ma per il momento la soluzione è quella che vi abbiamo descritto sino ad ora.