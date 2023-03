MotoGP, Oliveira sgama Marc Marquez: parole infuocate

Il rider portoghese Oliveira, vittima della scellerata azione di Marc Marquez nei primi giri, non le ha mandate a dire. Ecco cosa ha dichiarato.

Dopo la giornata magica di sabato, dove ha colto con merito una terza piazza, Marc Marquez ha combinato un disastro clamoroso nelle prime battute del GP del Portogallo. Scattato con troppa foga l’otto volte iridato ha subito scatenato il panico con Jorge Martin. Dopo un sorpasso azzardato, il #93 si era assestato in quarta posizione.

Alle spalle di Bagnaia, Oliveira, Martin, il centauro di Cervera si è lanciato come un folle a 23 giri dalla conclusione della gara. Marc Marquez ha toccato Jorge Martin alla curva 3, è andato largo e ha centrato in pieno Miguel Oliveira. Il portoghese è stato preso alla sprovvista, perché non aspettava di ricevere il colpo. L’idolo di casa, al debutto nel team Aprilia RNF, si è ritrovato ad essere trasportato in barella dai soccorritori, a causa della botta alla gamba.

Per fortuna si è trattato di un clamoroso spavento ma senza rottura di ossa. Il trentenne della Honda, consapevole del misfatto, ha chiesto subito scusa a Miguel e al pubblico. Tornato in pit lane si è diretto al box del team satellite della casa di Noale per chiedere scusa e ha parlato con Razali. Secondo quanto riportato da Antonio Boselli di Sky Sport il centauro ha detto di aver avuto un problema alla moto che lo ha portato a commettere il clamoroso crash.

Non solo MM93 ha condizionato il GP di casa di Oliveira, ma ha inciso anche sulla corsa di Martin. Nonostante sia riuscito ad evitare la botta, allargando la traiettoria, il pilota di Sebastián de los Reyes è finito nelle retrovie ed è caduto mentre cercava di rimontare. Martinator ha avuto una giornata da dimenticare, causata dall’agghiacciante entrata di Marc. Una situazione, veramente, incresciosa al primo weekend della stagione.

La replica di Oliveira

Oliveira, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Ho un po’ di dolore alla gamba destra, ma niente di rotto, considerata la botta che ho preso. Quindi l’incidente l’ho capito adesso con i replay. E’ stato un po’ strano. Marc si è lanciato da troppo lontano, non c’è altro da dire. Ha evitato Martin, ma in una curva lenta alla destra ha preso il pilota davanti che ero io”.

“Problema tecnico alla Honda? Non credo perché anche se avesse avuto un problema al freno, in quel caso freni prima”, ha sancito il portoghese. Il dubbio sull’aspetto tecnico lo ha fugato. In caso di problema tecnico cambierebbe l’intera dinamica della vicenda. Marc in direzione gara, però, non si è presentato con della documentazione e un pc con la telemetria.

Occorrerebbe indagare sulla vicenda tecnica, ma di sicuro Marc non ha fatto bella figura. Le parole di Oliveira sono state pesanti. Vedremo cosa affermerà il #93, tuttavia il doppio long lap penalty come punizione condizionerà anche il secondo round del campionato. Qualora non fossero accertate avarie tecniche sulla Honda, 2 long lap penalty per Marc Marquez sono una carezza.