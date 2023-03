MotoGP Portogallo, Sprint Race: Bagnaia batte Martin, follia di Marini

La prima Sprint Race nella storia della MotoGP ha visto trionfare Pecco Bagnaia, che ha battuto Martin. Terzo Marquez con la Honda.

Pecco Bagnaia si è imposto nella prima Sprint Race della storia della MotoGP, e dobbiamo dire che è stato un vero e proprio successo per lo spettacolo. Il campione del mondo con la Ducati factory ha battuto in volata Jorge Martin, che con la Pramac ha commesso un errore fatale all’ultimo giro.

Pecco non era partito bene, al contrario del suo compagno di squadra Enea Bastianini, che in sole due curve gli era piombato negli scarichi. Tuttavia, il campione del mondo in carica della MotoGP si è poi messo subito davanti a tutti superando l’autore della pole position Marc Marquez alla fine del primo giro, per poi innescare un bel duello per la vittoria proprio come Martin.

Brutti inizio per Enea Bastianini, che è stato costretto al ritiro, dopo un ottimo scatto, dalla folle manovra di Luca Marini. Il fratellino di Valentino Rossi è entrato per attaccarlo dopo pochi passaggi, ma è caduto piombando addosso il connazionale. Entrambi sono stati costretti al ko, con il “Bestia” che è stato portato al centro medico per accertamenti.

Infatti, sembrava dolorante non appena caduto dalla sua moto, e ci auguriamo che non si tratti di nulla di troppo grave. A livello sportivo, è comunque pesante iniziare con uno zero, soprattutto considerando che il suo compagno di squadra si è preso una grande vittoria. Tornando alla classifica, il quarto posto è andato alla KTM di Jack Miller, seguito da un terzetto di Aprilia.

Quelle ufficiali di Maverick Vinales ed Aleix Espargaró hanno preceduto quella del team RNF di Miguel Oliveira, che è calato nel finale dopo una gran gara. Ottavo Johann Zarco davanti alla prima Ducati del Gresini Racing con Alex Marquez, mentre la prima Yamaha è quella di Fabio Quartararo che ha completato la top ten.

MotoGP, che finale tra Bagnaia e Martin

La MotoGP ha dato ufficialmente il via alla stagione, con la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo che è partita nel segno di Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo ha ottenuto una pole position impressionante, battendo Pecco Bagnaia proprio sotto la bandiera a scacchi nelle qualifiche disputate in mattinata.

Marc mantiene bene la prima posizione, mentre Enea Bastianini con uno scatto eccezionale sale dal sesto al secondo posto. Pecco Bagnaia non ci sta e lo infila alla terza curva, esponendolo anche al contro-sorpasso di Jorge Martin. Il primo a ritirarsi è Joan Mir con l’altra Honda ufficiale, mentre il sogno di Marquez dura poco.

Sia Bagnaia che Martin lo sverniciano sul dritto, mentre il primo colpo di scena vede Luca Marini centrare in pieno Enea Bastianini al secondo passaggio. Comincia male l’avventura del “Bestia” nel team factory Ducati, ma l’errore del fratellino di Valentino Rossi è a dir poco clamoroso.

Male Fabio Quartararo, che perde tanto terreno. Le immagini mostrano che il francese è rimasto coinvolto nel ritiro di Mir, che cadendo lo ha portato a finire largo perdendo tante posizioni. Disastro per il Mooney VR46 Racing Team, con Marco Bezzecchi che cade dopo tre giri dicendo addio alla gara.

Martin tira fuori un sorpasso spettacolare su Bagnaia passando in testa, mentre Jack Miller con la KTM e Miguel Oliveira con l’Aprilia del team RNF ricuciono sui primi tre. Il passo di Marquez non è sufficiente per competere con i primi, e sia Miller che Oliveira lo infilano salendo al terzo e quarto posto.

L’australiano è scatenato e si libera di Pecco, puntando dritto a Martin che comanda la prima Sprint Race della storia della MotoGP a pochi giri dalla fine. Jack supera anche lo spagnolo e si mette a dettare legge con una fantastica KTM, ma la battaglia resta molto serrata.

Martin sfrutta il motorone della Ducati e torna a tirare il gruppo poco dopo. Miller inizia a perdere ritmo e Bagnaia lo ripassa, andandosi a giocare la vittoria con il leader di casa Pramac. La lotta tra Oliveira e Miller favorisce Marquez che torna in zona podio, mentre Pecco si attacca al battistrada prima dell’inizio dell’ultimo giro. Il campione approfitta poi di un errore del rivale, andandosi a prendere una grande vittoria. Alle 15 di domani la partenza della gara.