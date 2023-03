Dramma per Jenson Button: arriva una notizia terribile per lui

Brutta disavventura per la storica ex di Button Jessica Michibata. La donna è stata tratta in arresto mentre si trovava in un hotel.

Il suo nome non appariva più sui rotocalchi dalla separazione dall’ex pilota di F1 Jenson Button. Ma adesso Jessica Michibata è tornata a far parlare di sé e non in positivo. La 38enne sarebbe stata trovata in possesso di stupefacenti, malgrado il suo fermo diniego davanti alle accuse.

A raccontare per primo la vicenda è stato il quotidiano Japan Times, dopo aver ricevuto dettagli da parte di una fonte, evidentemente, ben informata. Il fattaccio sarebbe avvenuto a Tokyo, precisamente nell’hotel in cui alloggiava. Qui la bella modella si sarebbe fatta recapitare una busta contenente MDMA.

Stando emerso dalle indagini portate avanti dal Dipartimento di Polizia della città, il quantitativo di droga sintetica sarebbe stato intercettato da un funzionario doganale all’interno di un carico proveniente da oltreoceano. A quel punto l’identificazione sarebbe stata piuttosto semplice, anche perché l’indirizzo di consegna non lasciava dubbi.

Sopraggiunti all’albergo in questione, le forze dell’ordine non hanno potuto fare altro che portare via la nota mannequin, nata proprio nel Paese del Sol Levante, ma da tempo residente negli States.

Arrestata la ex moglie di Button, cosa è successo

Davanti all’evento rimbalzato rapidamente sul web e sui giornali, l’agenzia che gestisce l’immagine della ragazza, ossia la Revive, si è affrettata a prendere le distanze, mettendo le mani avanti nei confronti di chi potrebbe tempestarli di chiamate per cercare dettagli succulenti. “Ci scusiamo con tutti quelli che hanno mostrato preoccupazione per le notizie sulla nostra assistita. Al momento non siamo in grado di contattarla direttamente, ma stiamo cercando di raccogliere informazioni”.

Scomparsa per finta, per vergogna o perché in stato di fermo, non lo sappiamo. Quel che è sicuro è che Tokyo è una città significativa per la nativa di Fukui. Correva l’anno 2008, quando nella capitale nipponica, manco farlo apposta proprio nel bar di un hotel, aveva conosciuto quello che sarebbe diventato il futuro compagno. Dopo essersi allontanati per qualche periodo nel 2011, i due torneranno assieme nel 2014, romanticamente nel giorno di San Valentino. Merito di un anello da 250.000 sterline dal driver gentilmente e cavallerescamente offerto.

Il matrimonio verrà celebrato alle Hawaii nel dicembre delle stesso anno, salvo poi andare a rotoli l’estate successiva al termine di una rocambolesca vacanza nella bella St. Tropez, in Costa Azzurra. Narcotizzati mentre si trovavano in una maxi villa presa in affitto per godersi il meritato riposto, vennero derubati di tutti i gioielli, compreso l’anello di cui sopra.

Cosa ha fatto terminare la relazione con il pilota

Stranamente, dopo questo episodio, tra loro si andrà a creare una frattura, mai più capace di risanarsi. Anzi da lì scaturirà un addio, questa volta, definitivo.

Attualmente il corridore di Frome è sposato con la modella Brittny Ward e conta già due figli. Mentre Jessica, nel 2017, ha cominciato a frequentare il produttore cinematografico Ken Kao, figlio del multimilionario Min Kao, tycoon della tecnologia che in Kansas ha dato vita al colosso dei GPS Garmin, e nel 2018 è diventata madre per la prima volta. La relazione si è chiusa nel 2021.