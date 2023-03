Disastro per una DeLorean: l’incidente è davvero assurdo

Poteva capitare un incidente davvero terribile in questa autorimessa, dove una DeLorean è scesa dal luogo in cui non era stata bloccata.

Spesso ci arrivano notizie a cui facciamo fatica a credere, visto quanto sono bizzarre, ed anche se sono testimoniate da immagini o video, restano comunque a dir poco incredibili. Questa è la storia di un incidente davvero sfiorato, che poteva costare carissimo a coloro che erano presenti alla scena.

Non è possibile, almeno per ora, stabilire dove sia avvenuta questa scena tragi-comica, ma per fortuna possiamo dirvi che, come vedrete dal video stesso, non si è fatto male nessuno e che tutto si è risolto con un grande spavento. State pur certi che questo “quasi” incidente poteva avere conseguenze devastanti, anche se l’auto protagonista procedeva a velocità molto ridotta.

Il luogo dell’incidente è infatti quello che sembra un’autorimessa o un’officina, dal momento che dalle immagini che abbiamo non è poi così chiaro ciò che è accaduto. La vettura che ha rischiato di piombare addosso a delle persone è la splendida DeLorean DMC-12, ovvero la macchina divenuta celebre grazie al film “Ritorno al futuro“.

Incidente sfiorato con una DeLorean che rischia lo strike

La DeLorean è una vettura diventata celebre grazie al mondo del cinema, e nessuno si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi una DMC-12 coinvolta in un quasi incidente di questo tipo. Un video che ha ripreso tutto è stato caricato sulla pagina Instagram “Supercar Fails“, sulla quale appaiono sempre immagini esilaranti di episodi di questo tipo, che però si risolvono sempre senza conseguenze, almeno per gli esseri umani.

Il luogo pare essere un’autorimessa, e le vetture vengono accatastate l’una sopra l’altra su una speciale piattaforma. La DeLorean, come si può vedere dalle immagini, viene messa sopra alle altre tramite un muletto, ma è proprio a quel punto che accade il disastro più totale.

Appare chiaro che sull’auto non sia stato tirato il freno a mano, ed è a quel punto che un drammatico incidente viene sfiorato. La DeLorean inizia lentamente a muoversi ed a venire in avanti, davanti agli occhi increduli degli addetti che si ritrovano all’improvviso questo bestione sopra le loro teste.

Incredibilmente, il muletto che era stato usato per posizionarla lì sopra era rimasto fermo in quella posizione, ed è proprio questo mezzo che ha evitato che la DeLorean cadesse a terra andando a distruggersi, per quella che sarebbe stata la furia del suo proprietario. In seguito, la vettura viene tirata giù per effettuare alcuni accertamenti, e l’impatto con il muletto qualche piccolo danno lo ha creato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supercar Fails (@supercar.fails)

Infatti, la parte dei gruppi ottici anteriori di destra, come potrete vedere, risulta danneggiata e con i fari fuori dalla loro normale posizione, ed è chiaro che gli addetti a queste operazioni dovranno fornire delle spiegazioni per un evento molto spiacevole e che poteva essere evitato.

A questo punto, non vi resta altro da fare che dare un’occhiata con i vostri occhi a ciò che è accaduto, e siamo abbastanza sicuri del fatto che ne rimarrete increduli. Per fortuna, come già detto in precedenza, nessuno si è fatto male, e la cosa si è risolta in un grande spavento per tutti.