FIAT, la Nuova 600 elettrica pronta al lancio: eccola spiata in strada

La prossima FIAT che verrà svelata è la 600, che nella sua versione elettrica è stata pizzicata in strada proprio in queste ultime ore.

Mesi di fermento in casa FIAT, in attesa di un 2023 che sarà davvero tutto da scrivere. Infatti, sono in arrivo dei nuovi modelli che saranno determinanti per ciò che riguarda il futuro di questo marchio, ovvero la Nuova 600 e la Panda. L’obiettivo è quello di velocizzare il processo di elettrificazione, e questi due nuovi gioielli dovranno operare proprio questa tipologia di cambiamento, nella speranza di una risposta positiva dei clienti.

Come vedremo in seguito, c’è la certezza che la FIAT proporrà sia la versione elettrica che quella a motore a combustione della Nuova 600, ed è proprio per questo che tale modello risulterà fondamentale. Finalmente, sarà possibile fare un vero e proprio confronto e capire le necessità dei clienti.

Fiat, ecco la Nuova 600 elettrica che è pronta all’uscita

La FIAT prosegue il suo grosso impegno in vista della transizione ecologica, e c’è da dire che le parole del CEO di Stellantis, ovvero Carlos Tavares, stanno per essere pienamente confermate dai fatti. Quello che è il numero uno della holding multinazionale olandese, infatti, ha detto pochi giorni fa che il marchio di Torino è pronto al lancio di due nuove full electric, la prima delle quali sarà la Nuova 600, mentre poi sarà il momento della Panda.

La Nuova 600 è un modello del tutto nuovo, che nulla a che vedere con la storia di questo nome, che ha sempre contraddistinto le utilitarie. Infatti, si tratterà di un Mini Suv, una tipologia di veicolo che adesso è molto in voga, e che somiglierà molto alla Jeep Avenger, con cui condivide tante caratteristiche tecniche.

La piattaforma su cui viene realizzata è infatti la medesima, e la Nuova 600 avrà il compito di sostituire la 500X, e sono tantissimi i richiami che la vettura che è pronta al lancio ha con la 500X dal punto di vista stilistico. I fari anteriori dovrebbero mantenere il classico circolo che termina sul cofano, mentre il display centrale, per quello che riguarda l’abitacolo, sarà a sbalzo.

La piattaforma multienergia e-CMP sarà quella di realizzazione, con il motore che sarà da 115 kW, ovvero 156 cavalli, ed una batteria al litio da 54 kWh, che consentirà a chi deciderà di acquistarla di coprire ben 400 km in termini di autonomia. Si tratta di un buon traguardo, anche se questo aspetto, per forza di cose, dovrà migliorare e di parecchio nel corso del tempo per ciò che riguarda le auto elettriche.

Va detto che questa nuova FIAT non sarà solamente elettrica, visto che sono attese anche delle versioni con motore a combustione. Segnaliamo, infatti, la presenza dell’1.2 Puretech turbo a benzina o l’1.2 Puretech Mild Hybrid, ovvero la versione ibrida e che conta comunque sulla presenza di un propulsore termico, per chi non vuole rinunciare al piacere del rumore del veicolo.

La piccola belva ha un obiettivo chiaro, ovvero quello di guadagnare ottime posizioni in termini di mercato nel Segmento B, dove il gruppo Stellantis vuole crescere e non poco. Gli ultimi test, che sono andati in scena in questi giorni, sono stati immortalati, e noi qui vi proponiamo un video molto interessante, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“.

La vettura è ovviamente in livrea camouflage, ed appare ancor più coperta rispetto a quanto vi avevamo riportato qualche tempo fa. C’è chi pensa che la vettura possa presentare qualche sorpresa al momento della presentazione, ed è per questo che non venga svelato tutto e subito. Tuttavia, tramite queste immagini potete comunque farvi un’idea delle dimensioni di questo crossover, che punta a dire la sua in maniera importante in termini di vendite.