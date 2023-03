MotoGP, GP Portogallo: cosa vedere, dove dormire e come arrivare

La MotoGP debutta in Portogallo, sul tracciato di Portimao. Ecco tutte le info utili per seguire l’evento e per il vostro tempo libero.

Lo spettacolo della MotoGP riparte dopo un inverno molto lungo, con l’assenza di gare che si protrae ormai da quattro mesi e mezzo. Nel 2023 non si partirà dal Qatar, visto che la tappa di Losail è stata spostata a fine stagione, ma dalla splendida cornice della regione dell’Algarve, in quel di Portimao, nel profondo sud del Portogallo.

Su questo tracciato, la MotoGP ha gareggiato a partire dal 2020, con ben due edizioni nel 2021, una ad aprile ed una a novembre. Fabio Quartararo ha vinto due volte con la Yamaha, mentre un successo a testa lo possono vantare Miguel Oliveira, al top tre anni fa con la KTM, e Pecco Bagnaia con la Ducati, primo nel 2021.

Il campione del mondo in carica è il grande favorito, visto ciò che ha fatto vedere nella seconda parte di stagione lo scorso anno ed anche nei test invernali. In quel di Sepang, ormai più di un mese fa, il rider torinese ed Enea Bastianini si sono concentrati sulla comprensione della nuova Desmosedici GP23, ma a Portimao la musica è cambiata.

Pecco ha già piantato il record della pista, dimostrando di aver trovato una confidenza eccezionale con il suo nuovo mezzo. Per tutti gli altri, sarà davvero complesso pensare di lottare per la vittoria almeno ad inizio stagione, ma siamo sicuri del fatto che lo spettacolo non mancherà affatto.

MotoGP, pronto lo spettacolo in quel di Portimao

La pista di Portimao ha iniziato ad ospitare la MotoGP a partire dal 2020, dimostrandosi molto insidiosa e spettacolare. La pista, lunga 4592 metri per quello che riguarda la configurazione usata dal Motomondiale, vanta ben 15 curve ed è una delle più difficili da interpretare, a causa dei tanti saliscendi che complicano la vita ai piloti.

Si tratta di un circuito che è abbastanza severo sulle gomme, cosa ancor più ovvia se si parla di MotoGP rispetto alle auto, con i piloti che dovranno prestare molta attenzione per evitare un degrado troppo importante. Il record della pista in gara lo ha piazzato lo scorso anno Fabio Quartararo, che ha girato in 1’39”435, primato che verosimilmente andrà a crollare in questo week-end.

C’è grande attesa per quello che sarà il debutto della Sprint Race, che si terrà al sabato pomeriggio sulla base dei risultati delle qualifiche che si tengono verso l’ora di pranzo. Chi farà il miglior tempo scatterà per primo sia nella “garetta” del sabato che nel GP della domenica, visto che il risultato finale della Sprint non determina l’ordine di partenza del giorno dopo, a differenza della F1.

Come poter raggiungere la pista di Portimao

La pista di Portimao darà il via alla stagione del Motomondiale, e c’è da dire che non è una delle più facili da raggiungere. L’impianto, situato presso il Sitio do Escampadinho, Mexilhoeira Grande, è contattabile tramite il numero +351 282 405 600, non si trova infatti vicino ad aeroporti importanti.

Il più rapido da cui raggiungere il tracciato è l’aeroporto di Faro, a circa un’ora e mezza dalla pista, ma il problema è che non ci sono molti voli che dall’Italia lo raggiungono. Lisbona è a circa 2 ore e mezza da Portimao, mentre Siviglia, in Spagna, è più comoda perché si trova anch’essa a due ore e mezza circa, ma la strada è più praticabile.

Qualche disagio è segnalato, nelle giornate in cui il tracciato è pieno di tifosi, riguardo alla questione parcheggi, che spesso causano grandi file. Infatti, non stiamo parlando di una zona che dispone di enormi spazi come può accadere in Qatar o nelle gare del Medio Oriente in generale, per cui vi consigliamo sempre di partire con grande anticipo per evitare di fare tardi e di perdervi lo spettacolo del week-end.

MotoGP, cosa vedere nei pressi del tracciato portoghese

Se vi trovate a Portimao per seguire la gara, ma avete anche del tempo libero in cui volete ammirare le bellezze della zona dell’Algarve, sappiate che avete tante attrazioni a vostra disposizione. Imperdibile la Praia da Rocha, ovvero una delle spiagge più belle di tutto il Portogallo, dove poter fare anche canoa o surf viste le correnti che permettono di praticare questo particolare sport sull’Oceano Atlantico.

Imperdibile anche una visita al Museo di Portimao, dove conoscere il patrimonio culturale e storico di questa zona. Non potete perdere neanche i monumenti megalitici di Alcalar, ovvero un gruppo di sepolcri che risalgono, secondo gli esperti, a più di 5000 anni fa. Da vedere anche il Mercado Municipal, in via Dom Joao II e dove potrete trovare dei prodotti freschi e del luogo, un vero e proprio salto alla scopertà delle delizie locali.

Da visitare anche il Viale della Ribeirinha, ricco di palme e di panchine in cui rilassarvi e godere di un’aria sempre molto piacevole. Imperdibile anche la Igreja do Colegio, una chiesa molto semplice e spartana nelle forme e nei colori, ma che al suo interno conserva un’atmosfera a dir poco magica ed impossibile da non visitare.

Insomma, se vi capita di andare a Portimao, sappiate che non c’è solo la gara da vedere, ma una serie di bellezza che sono una meglio dell’altra. Ovviamente, elencarle tutte sarebbe impossibile, ma chiunque ha avuto la fortuna di recarsi in queste zone ne è rimasto a dir poco estasiato.

Dove dormire a Portimao

Per quanto riguarda i luoghi in cui dormire, segnaliamo tre alberghi molto comodi, che si trovano davvero vicinissimi al tracciato di Portimao. Quello più adatto, se si vuole raggiungere velocemente la pista, è l’Algarve Race Resort Hotel, che come conferma il nome stesso, è direttamente legato a questo tracciato.

Pensate che dista solamente 15 minuti a piedi dal tracciato di Portimao, praticamente a 5 minuti dalla zona del paddock che ospita le squadre. Ad una distanza leggermente superiore, ma sempre raggiungibile in circa un quarto d’ora con la macchina, segnaliamo lo splendido Pestana Alvor Praia Beach, o anche l’Hotel Algarve Casino.

I prezzi di queste strutture, soprattutto nei fine settimana di gare, vengono spesso assaltati, in senso positivo, ovviamente, dai membri delle squadre, per cui è bene o prenotare con largo anticipo o contattare anche i numerosi bed and breakfast o le case vacanza che si trovano in zona, di cui l’Algarve è davvero molto ricco.