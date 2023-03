MotoGP, l’Academy di Valentino Rossi: la decisione presa su Morbidelli

La MotoGP sta per partire e l’Academy di Valentino Rossi vuole spingere sui giovani. Alessio “Uccio” Salucci punta su Morbidelli.

Tutto è pronto per il via della stagione 2023 della MotoGP, che avverrà nel prossimo week-end in quel di Portimao. La Ducati e Pecco Bagnaia sono i grandi favoriti, ma siamo certi del fatto che i vari Fabio Quartararo, Marc Marquez e tutti gli altri cercheranno di rendergli la vita difficile nonostante dei mezzi tecnici inferiori.

La situazione in casa Yamaha è abbastanza complessa, ed a questo punto c’è da risolvere il caso legato a Franco Morbidelli. Il vice-campione del mondo della MotoGP nel 2020 deve fare un netto passo in avanti, perché altrimenti la sua sella è a rischio in chiave futura. Su di lui sono arrivate parole chiare.

MotoGP, Alessio Salucci fa chiarezza su Morbidelli

Uno dei grandi misteri della MotoGP di questi ultimi tempi è rappresentato dalla figura di Franco Morbidelli, il quale guiderà ancora per il team factory Yamaha. Al suo fianco c’è un cliente davvero complicato, ovvero Fabio Quartararo, il quale sa benissimo di nona vere un compito facile contro le Ducati, ma che all’interno della sua squadra è il re assoluto.

Il rider capitolino deve invece ritrovare sé stesso, dopo che l’infortunio di qualche tempo fa sembra averlo messo al tappeto. Nel 2020, Franco sfiorò la vittoria del titolo mondiale, dovendo arrendersi solo a Joan Mir e vincendo il confronto nel team Petronas proprio contro l’ex campione del mondo della MotoGP.

In seguito, qualcosa è cambiato, dopo l’operazione, e da quel momento in poi, Franco non si è più ritrovato. Nel corso di un’intervista concessa a “Motorsport.com“, Alessio “Uccio” Salucci, il braccio destro di Valentino Rossi, ha parlato del periodo che sta vivendo Morbidelli, affermando che dall’Academy il sostegno è pieno.

Ecco le sue parole: “Cosa è accaduto a Morbidelli negli ultimi tempi? Non ne ho la più pallida idea, davvero, non posso dire cosa stia succedendo a Franco. Non riesco a rispondere in modo chiaro a questo quesito. Tuttavia, non vogliamo affatto mollare e continueremo a spingere. Posso dirvi che al momento l’Academy sta puntando al 60% su Franco ed al 40% sugli altri piloti“.

La certezza è che l’Academy sarà sempre al fianco di Morbidelli, il quale dovrà però fare un passo in avanti: “Non è facile comprendere cosa gli stia succedendo, ma gli siamo sempre vicini anche con Valentino. Mi auguro davvero che possa essere competitivo in questa stagione, per lui è molto importante così come per tutti gli altri nostri piloti. Speriamo che le cose vadando bene nei prossimi mesi“.

Il boss della Yamaha, ovvero Lin Jarvis, è stato piuttosto chiaro, affermando che questa è l’ultima occasione per il pilota romano. Se non ci dovesse essere l’auspicato cambio di passo, nel 2024 “Morbido” potrebbe perdere la sella della moto ufficiale, ed a quel punto la sua permanenza nella top class sarebbe a serio rischio.

I test di Sepang, nel confronto con Quartararo, non erano affatto andati male, ma poi è cambiato tutto in Portogallo, dove il gap è tornato enorme. Il guaio per Franco è che la prima tappa è proprio in quel di Portimao e che si disputerà tra una settimana esatta. Occorre un miracolo per risollevare la situazione.