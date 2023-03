Bagnaia spaventa tutti: ecco la sua verità sulla Ducati

Pecco Bagnaia ha commentato i test di Portimao, chiusi con il miglior tempo e record della pista. Le sue parole esaltano la nuova Rossa.

I test di Sepang e Portimao ci hanno detto la prima verità di questa nuova stagione della MotoGP. Pecco Bagnaia ha siglato il miglior tempo con tanto di record della pista girando in 1’37”968, dimostrandosi l’unico in grado di abbattere il muro dell’1’38”. Il passo imposto dal campione del mondo è stato impressionante, e questo è un chiaro avvertimento per i rivali.

Neanche il compagno di squadra Enea Bastianini ha potuto nulla per ora, e lui stesso ha ammesso che ci vorrà qualche giorno ancora per provare a raggiungere il livello di Pecco. La Ducati ha raggiunto una superiorità impressionante rispetto alla concorrenza, e soltanto l’Aprilia pare in grado di potersi avvicinare.

Bagnaia ha un feeling incredibile con la Desmosedici GP23, in ogni condizione, sia di carburante che di gomma. A questo punto, viene da chiedersi per quanto tempo potrà contare su una superiorità di questo livello, e le moto giapponesi appaiono ancora lontane anni luce.

Bagnaia, ecco il commento alla fine dei test di Portimao

Pecco Bagnaia è molto soddisfatto dopo i test di Portimao, nei quali ha condotto entrambi i giorni con un buon distacco sugli altri. Il campione del mondo è il grande favorito, anche se nel corso delle interviste ha cercato di evitare di farlo capire. Il rider torinese si trova alla perfezione con la sua Ducati, un qualcosa di nettamente differente rispetto alla passata stagione di questi tempi.

La Desmosedici GP23, soprattutto nelle sue mani, è un’arma letale in qualsiasi condizioni, sia sul time attack che nei long run con più carburante a bordo. Il campione del mondo ha commentato alla stampa le sue prestazioni, confermandosi molto soddisfatto e pronto per la prima tappa stagionale.

Ecco le parole di Bagnaia: “Posso dirmi fortunato, in queste giornate si è lavorato molto in Ducati e credo che ogni volta che abbiamo operato sulla moto con qualche piccola modificato abbiamo sempre fatto dei passi in avanti. A questo punto, posso dire che la nuova moto mi piace di più rispetto a quella vecchia, si adatta ancora meglio al mio stile di guida e questa è una notizia ottima“.

“Sia quando ho addosso le gomme nuove che quelle usate, posso fare ciò che preferisco quando sono in pista, ormai siamo davvero pronti per andare in gara. Tuttavia, potevo fare anche un 1’37”8, poi però, durante il giro, ho commesso un piccolo errore alla Curva 8, ho anticipato in maniera eccessiva ed ho sbacchettato nella fase di uscita. Comunque, sono contento perché ho fatto un gran tempo al pomeriggio, nonostante le condizioni peggiori rispetto al mattino visto che c’era un vento più forte“.

Pecco ha poi commentato la simulazione della Sprint Race, che esordirà tra pochi giorni: “Sono stato molto veloce sia in termini di tempo sul giro veloce che nelle simulazione di Sprint Race, ma ancora non è chiara la strategia che dovremmo attuare. Mi è apparsa più complessa, ho provato a farla in maniera differente rispetto agli altri, impostando subito un ritmo molto veloce. Con la gomma Soft c’era un gran degrado, quindi occorrerà stare attenti nella gestione. Dovremo vedere parecchie cose“.

A Pecco è stato poi chiesto se pensa di sentirsi il favorito, ma al momento il campione del mondo non vuole caricarsi troppo di pressione: “Se mi sento il favorito? Al momento direi di no, perché sono soltanto dei test e non era un fine settimana di gara. Se fossimo già stati in un week-end avrei detto di sì, ma ancora stiamo pensando soltanto a fare del nostro meglio per far crescere la moto, credo comunque che siamo a buon punto“.