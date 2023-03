Maserati, pizzicata in pista la nuova supercar: guardate che bolide

La Maserati è stata beccata in pista a girare in attesa del debutto della MC20 GT2. L’ultimo mostro del Tridente si è messo alla prova a Verano.

Vi sono auto che non passano inosservate. Le Maserati, già di per sé, è un marchio iconico, ma l’evoluzione tecnica della MC20 GT2 ha attirato l’attenzione mondiale. MC nel mondo del Motorsport sta per Maserati Corse. Un richiamo alle hypercar MC12 del 2004, mentre il numero 20 corrisponde all’anno di produzione della supercar.

La sportiva del Tridente, stilisticamente, si allontana dal design storico della casa, lanciando una eleganza aggressiva con elementi racing. La MC20 è una biposto nuda a cruda con portiere che si aprono verso l’alto. I simboli della Maserati sono presenti in diversi elementi dell’auto. Dall’alto noterete il Tridente, elemento distintivo del marchio emiliano. La MC20 tradizionale è lunga 4,67 metri, larga 1,96 e alta 1,22 cm. Sotto il cofano batte il motore 3.0 V6 biturbo Nettuno. Le performance sono da brividi.

L’auto, essendo molto leggera, schizza da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi, mentre in 8,8 secondi percorre lo 0 a 200. La top speed è di 325 km/h. Il Nettuno eroga 630 cavalli a 7500 giri/min ed una coppia di 730 N·m tra 3000 e 5500 giri/min. Il limitatore è impostato ad 8000 giri/min con un rapporto di 210 CV/litro. Si tratta di un concentrato di tecnologia estremo, grazie all’acceleratore elettrico del tipo drive by wire, esattamente come quello sulle monoposto di Formula 1.

Le sospensioni sono a triangoli sovrapposti, il cambio è robotizzato doppia frizione a 8 marce, e il 3.0 ha la lubrificazione a carter secco. Nel Motorsport si utilizzano soluzioni estreme, adatte al trarre fuori le massime prestazioni possibili, come il sistema a doppia candela con un’accensione con precamera di derivazione corsaiola. Ma come si migliora un’opera d’arte del genere?

La nuova Maserati MC20 GT2

I tecnici si impegnano in questi casi a ridurre il peso (sulla bilancia il modello base è già sotto i 1500 kg) e aumentare la potenza. Il progetto, annunciato nel 2022, è stato portato avanti con orgoglio dal collaudatore Andrea Bertolini e battezzato all’Autodromo Varano de’ Melegari. Nella 24h di Spa-Francorchamps a inizio estate sarà lanciata la vettura, nel frattempo ha già fatto un grande shakedown.

Il driver Bertolini ha testato le prime regolazioni di bilanciamento meccanico-aerodinamico della GT2, equipaggiata di splitter anteriore ed ala posteriore regolabile, carrozzeria rimovibile con sgancio rapido per una rapida sosituzione degli elementi e un telaio perfezionato per una maggiore rigidezza flessionale e torsionale. Uno scambio tra Ferrari e Maserati costa caro a un noto cantante.

Potete osservare l’auto in azione in pista nel video del canale YouTube di Rons Rides. L’auto è camuffata e presenta degli elementi specifici per le gare. Barre antirollio, ammortizzatori regolabili e tanta elettronica. Il cambio sequenziale a 6 rapporti con selettore al volante associato all’attuatore elettrico rotativo è, puramente, racing.

“Le prime giornate sono sempre qualcosa di unico, ancora di più per me che ho avuto la fortuna di portare al successo Maserati nel periodo dei mondiali GT1, vincendo 4 titoli, e oggi stiamo per tornare in pista con un’altra vettura stupenda“, ha commentato il tester Bertolini a fine giornata a Motorsport.com. Non vediamo l’ora di osservare la Maserati Corse Blu Infinito, senza la colorazione mimetica del video. Di chi è la Maserati? Tutto sulla casa del Tridente e sulla proprietà.

“Abbiamo fatto parecchi run e i primi riscontri sono positivi. Tornare alla guida di una GT è stato emozionante, ho visto tutte le persone coinvolte molto entusiaste e motivate. Ci siamo concentrati sullo sviluppo di un prodotto non solo all’altezza della competizione ma anche di una vettura ideale per i nostri gentlemen driver in termini di maneggevolezza, comfort e prestazioni. Vogliamo che abbiano una sensazione unica con questa macchina“, ha concluso il driver.